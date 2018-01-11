Культура

сегодня, 13:38

Лебедянь примет международный конкурс пианистов

3 463
#конкурс #искусство #Игумнов
1
Лебедянь примет международный конкурс пианистов

Событие запланировано на осень.

XI Международный конкурс-фестиваль юных пианистов имени Константина Игумнова состоится в Лебедяни и Липецке осенью 2018 года. Как указывают организаторы события, оно запланировано на 22-28 октября. Фестиваль посвящается 145-летию со дня рождения К.Н. Игумнова и 25-летию проведения в Липецкой области первого конкурса.

Участниками конкурса могут стать юные и молодые музыканты России и зарубежных государств в возрасте до 23 лет. Фестиваль проводится по двум номинациям, «Детские музыкальные школы и школы искусств» и «Специальные музыкальные школы, училища, колледжи, высшие учебные заведения искусств», и четырем возрастным группам. Самым юным участникам будет до 11 лет. Конкурс будет проходить в три тура. В финал выйдет не более половины заявившихся на участие. Заявки принимают до 1 августа.

Конкурс-фестиваль юных пианистов проводится в память о великом русском пианисте и педагоге Константине Игумнове - уроженце Лебедяни, артисте СССР, лауреате Государственной премии СССР, кавалере орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, докторе искусствоведения, профессоре, ректоре Московской государственной консерватории им. Г.И. Чайковского.
3 463
#конкурс #искусство #Игумнов
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ъ

сегодня, 18:30
Надеюсь,что конкурсантам не снимут скальп....!
ответить

Сесуриту

сегодня, 17:35
Я не понял в Лебедяни анархисты? Или анархисты?
ответить

барану сереже

сегодня, 13:48
Серёга, балбес убрать коменты это право которое остается за модератером сайта! читай условия сайта прежде чем статью указывать
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области откроется выставка «Зимняя фантазия»
#выставка #музей
В Липецкой области откроется выставка «Зимняя фантазия»

сегодня, 13:47

Культура
В Липецке пройдут «Библионочь» и литературное велопутешествие
#библиотека
1
В Липецке пройдут «Библионочь» и литературное велопутешествие

сегодня, 10:45

Культура
В Липецке пройдёт праздник «Да здравствует человек читающий!»
#библиотека
7
В Липецке пройдёт праздник «Да здравствует человек читающий!»

вчера, 16:21

Культура
В Липецке пройдут «Рождественские встречи»
#фольклор #фестиваль
В Липецке пройдут «Рождественские встречи»

09.01.2018 15:18

Культура
Первым масштабным культурным событием года стал Рождественский концерт
#концерт #Рождество
Первым масштабным культурным событием года стал Рождественский концерт

09.01.2018 15:06

Культура
Липецкая областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие
#библиотека
1
Липецкая областная универсальная научная библиотека отметит 100-летие

09.01.2018 09:28

Культура