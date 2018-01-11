Лебедянь примет международный конкурс пианистов

Событие запланировано на осень.

XI Международный конкурс-фестиваль юных пианистов имени Константина Игумнова состоится в Лебедяни и Липецке осенью 2018 года. Как указывают организаторы события, оно запланировано на 22-28 октября. Фестиваль посвящается 145-летию со дня рождения К.Н. Игумнова и 25-летию проведения в Липецкой области первого конкурса.



Участниками конкурса могут стать юные и молодые музыканты России и зарубежных государств в возрасте до 23 лет. Фестиваль проводится по двум номинациям, «Детские музыкальные школы и школы искусств» и «Специальные музыкальные школы, училища, колледжи, высшие учебные заведения искусств», и четырем возрастным группам. Самым юным участникам будет до 11 лет. Конкурс будет проходить в три тура. В финал выйдет не более половины заявившихся на участие. Заявки принимают до 1 августа.



Конкурс-фестиваль юных пианистов проводится в память о великом русском пианисте и педагоге Константине Игумнове - уроженце Лебедяни, артисте СССР, лауреате Государственной премии СССР, кавалере орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, докторе искусствоведения, профессоре, ректоре Московской государственной консерватории им. Г.И. Чайковского.