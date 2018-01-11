Город заработал на продаже новогодних елок 1,2 миллиона рублей

Для реализации сосен и елей предпринимателям было предложено 108 мест.

Сумма поступлений в бюджет города по итогам проведенных аукционов на организацию предновогодней торговли хвойными деревьями составила 1,2 млн. рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года почти на 30%, сообщает пресс-служба администрации Липецка со ссылкой на данные городского управления потребительского рынка. Для реализации сосен и елей предпринимателям было предложено 108 мест, востребованными оказались 93. Дополнительный доход получен за счет конкурентной борьбы участников аукционов за самые бойкие и выгодные торговые точки.

С 20 по 31 декабря прошлого года сотрудниками управления потребительского рынка проводились проверки исполнения правил благоустройства города. Особое внимание уделялось выявлению несанкционированной торговли, а также складированию и временному хранению мусора, отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков в не предназначенных для этого местах.

Не обошлось без привлечения спецтехники. В результате проведенных рейдов с городской территории было вывезено 20 грузовых автомобилей с мусором и более 250 спилов хвойных деревьев, в отношении 7 предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении. Порядок наведен на улицах Липовская, Космонавтов, Московская, в районе Опытной станции, проспекте Мира и на других территориях города.

- Помимо того, что продавцы лишились незаконно реализуемой продукции, нарушителям придется оплатить штраф до 3,5 тысячи рублей на граждан, до 10 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей и до 100 тысяч рублей на юридических лиц, - отметил начальник городского управления потребительского рынка Антон Мамонов.

