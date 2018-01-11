Общество

сегодня, 13:31

Город заработал на продаже новогодних елок 1,2 миллиона рублей

8 967
#Новый год #торговля
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Город заработал на продаже новогодних елок 1,2 миллиона рублей

Для реализации сосен и елей предпринимателям было предложено 108 мест.

Сумма поступлений в бюджет города по итогам проведенных аукционов на организацию  предновогодней торговли хвойными деревьями составила 1,2 млн. рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года почти на 30%, сообщает пресс-служба администрации Липецка со ссылкой на данные городского управления потребительского рынка. Для реализации сосен и елей предпринимателям было предложено 108 мест, востребованными  оказались 93. Дополнительный доход получен за счет конкурентной борьбы участников аукционов за самые бойкие и выгодные торговые точки.     

С 20 по 31 декабря прошлого года  сотрудниками управления  потребительского рынка проводились проверки исполнения правил благоустройства города. Особое внимание уделялось  выявлению несанкционированной торговли, а также складированию и временному хранению мусора, отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков в не предназначенных для этого местах.

Не обошлось без привлечения спецтехники. В результате  проведенных рейдов с городской территории было вывезено 20 грузовых автомобилей с мусором и более 250 спилов хвойных деревьев, в отношении 7 предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении. Порядок наведен на улицах Липовская, Космонавтов, Московская, в районе Опытной станции, проспекте Мира и на других территориях города.

- Помимо того, что продавцы лишились незаконно реализуемой продукции, нарушителям придется оплатить штраф до 3,5 тысячи рублей на граждан, до 10 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей и до 100 тысяч рублей на юридических лиц, - отметил  начальник  городского управления потребительского рынка Антон Мамонов.

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#Новый год #торговля
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Комментарии (8)

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Как гость
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геворг

50 минут назад
Хватит рубить матушку природу.хватит.
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Огород48

сегодня, 15:09
Какой город "работящий" наладил производство елок ,оптовая цена елки 150р за штуку а "город спикулянт" продовал от 300р метр.
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Серёга

сегодня, 15:00
Как гость ,Ты хам, если так отвечаешь не знакомому тебе человеку это во первых.Во вторых, в этом случае нужно удалять более 90 % комментариев, как несоответствующих правилами,что естественно не делается.В третьих,поступило распоряжение сверху, перед выборами допускать как можно меньше негативной информации, тем более в адрес ныне действующей власти.В четвёртых, не желаю более вас задерживать
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Сергей 13

сегодня, 14:42
эколог, -какой нафиг ущерб,Вы в области были?Деревни соснами зарастают,в лесу бурелом непролазный,какой нафиг ущерб?Ущербы-это те,кто пилил эти жёлтые палки,в надежде бабла подрубить,я в Нижнем лучше спилю.
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путиноиды решили заработать

сегодня, 14:21
В Новый год с новыми ценами. Акцизы на бензин и дизельное топливо повысились на 10%. Следовательно, нас ждет очередной рост цен на все. Правда это еще не все сюрпризы. Повышать акцизы чиновники и правительства и депутаты Госдумы запланировали в два этапа. Еще раз топливо в цене подпрыгнет в июне.
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Cерёга

сегодня, 14:20
Как гость , А ты наверное модератор, на чьём пайке сидишь ?
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Как гость

сегодня, 13:49
Серёга, балбес убрать коменты это право которое остается за модератером сайта! читай условия сайта прежде чем статью указывать
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эколог

сегодня, 13:47
а про приченённый ущерб матушке природе-почему про него не написали,он не сарозмерен этой никчёмной сумме
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