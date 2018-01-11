О медике - уроженце Липецкой области сняли фильм на Украине

Александра Шалимова очень почитают в соседнем государстве

Как сообщает сайт "Медианяня", 20 января доктору Александру Шалимову, чье имя значит в медицине не меньше, чем имя Николая Амосова, исполнилось бы 100 лет. И в день рождения легендарного хирурга телеканал "Интер" покажет документальный фильм собственного производства «Шалимов. Сто лет как один день».Фильм о том, как обычный деревенский парень из Липецкой области стал важной частью истории, человеком, с именем которого связана целая эпоха в развитии советской, украинской и мировой хирургии.Журналисты проекта даже разыскали пациентов Александра Шалимова, которые сегодня живы благодаря ему. А также использовали архивное видео – отрывки одного из самых подробных интервью хирурга.

Александр Шалимов, уроженец села Введенка Задонского района Липецкой области.

Родился 20 января 1918 года в многодетной (14 детей) крестьянской семье. Окончив 5 классов школы и рабочий факультет при Кубанском медицинском институте, в 1936—1941 — учился на лечебном факультете этого вуза, по окончании которого был направлен хирургом в Читинскую область. Там Шалимов получил большой опыт в хирургии, поскольку занимался оперированием раненых.По окончании Великой Отечественной войны стажировался в крупнейших клиниках СССР. С 1949 года работал заведующим хирургическим отделением Брянской областной больницы вместе с Н. М. Амосовым. С 1952 по 1953 годы работал ассистентом в Курском мединституте, а затем главным хирургом Брянской области.В 1958 защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургическое лечение рака головки поджелудочной железы и фатерова сосочка».В 1959—1970 хирург и главный врач в больницах Харькова, доцент кафедры факультетской хирургии Харьковского мединститута.С 1970 в Киевском институте усовершенствования врачей, с 1972 директор Киевского научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии, в котором впервые на Украине организовал отделы микрососудистой, эндоваскулярной и экспериментальной хирургии. Шалимов ввёл новые методы операций при заболеваниях органов пищеварения, сердца, сосудов, онкологических заболеваниях, провёл около 40 тысяч операций. Александр Шалимов стал первым врачом, который стал оперировать на поджелудочной железе, провёл удачную пересадку поджелудочной железы больному диабетом. Под руководством Шалимова была проведена первая на Украине операция по пересадке сердца.В 1998 году решением Международной палаты американского биографического института признан Человеком планеты.В 2004 году был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко.Автор более 830 научных работ и 112 изобретений, создал на Украине два научно-исследовательских института — в Харькове и Киеве.Умер 28 февраля 2006 года в Киеве.Похоронен на Байковом кладбище, в Киеве.