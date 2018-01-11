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вчера, 22:11

Польша определилась с основной версией крушения президентского Ту-154

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#Польша #крушение Ту-154
Польша определилась с основной версией крушения президентского Ту-154

Комиссия приняла выводы международного эксперта в области исследования авиапроисшествий Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов. По словам эксперта, левое крыло самолета Ту-154М было разрушен в результате взрыва изнутри, при этом источников взрыва было несколько.

Комиссия по расследованию авиакатастрофы приняла выводы международного эксперта о взрывах на борту лайнера.

Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году определилась с основной версией крушения лайнера. Об этом сообщает РИА-Новости.

Комиссия приняла выводы международного эксперта в области исследования авиапроисшествий Фрэнка Тейлора о том, что на борту произошло несколько взрывов.

По словам эксперта, левое крыло самолета Ту-154М было разрушен в результате взрыва изнутри, при этом источников взрыва было несколько. Эксперт также выяснил, что береза, стоявшая на пути самолета, «не оказала влияния на первичное разрушение крыла».

«Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой один из ключевых выводов технического отчета», — говорится в сообщении комиссии.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
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#Польша #крушение Ту-154

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