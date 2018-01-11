вчера, 22:05
Siemens проиграл «Ростеху» в Арбитражном суде
Дочка немецкого концерна требовала вернуть турбины и признать договоры о поставках недействительными. В декабре 2017 года московский арбитраж уже вынес аналогичное решение по иску немецкого концерна Siemens.
"Будем ждать аргументации суда, но мы по-прежнему намерены принимать все необходимые шаги для защиты наших интересов", - сказал он.
Арбитраж Москвы 10 января отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие Siemens и "Силовых машин") в удовлетворении иска к структурам госкорпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" - о признании недействительными договоров на поставку газовых турбин и возврате оборудования. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
В Ростехе в свою очередь сообщили, что довольны решением суда. "Мы довольны решением, суд признал нашу правоту. Фактически в России создается первый прецедент, который доказывает, что требовать от российских компаний соблюдения санкционных ограничений США и ЕС на территории РФ - незаконно", - сказал представитель Ростеха.
В декабре 2017 года московский арбитраж вынес аналогичное решение по иску немецкого концерна Siemens. По утверждению концерна, газовые турбины, предназначавшиеся для ТЭС в Тамани, были поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза. Siemens заявлял, что при заключении контракта "Технопромэкспорт" обманул поставщиков и решил "под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове закупить необходимое оборудование и, на самом деле, использовать его на территории Крыма". Однако суд счел, что Siemens не смог доказать в суде факт обмана.
В исках Siemens и "Сименс технологии газовых турбин" содержались аналогичные требования: признать недействительными договоры на поставку турбин и вернуть оборудование. В свою очередь ОАО и ООО "Технопромэкспорт" подали встречные иски к Siemens (суд отказал) и "Сименс технологии газовых турбин" (заявление было возвращено).
Дмитрий Дановский