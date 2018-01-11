вчера, 21:44
«Роснефть» продала сеть автозаправочных станций на Украине
Датой наступления изменений указано 20 декабря 2017 года. Две указанные компании являются собственниками ООО «Восток» — оператора сетей АЗС Formula, ТНК, «Золотой гепард» и «Смайл» на Украине. В общей сложности сеть насчитывает около 150 автозаправочных станций.
На Украине "Роснефти" принадлежала сеть автозаправочных станций (АЗС), которая насчитывает 141 объект в 12 областях Украины, оператор оптовых поставок нефтепродуктов компания "ТНК-Индастриз Украина" и нефтеперерабатывающий завод ЛИНИК (Лисичанск, Луганская область), остановленный в начале 2012 г.
Согласно списку аффилированных лиц "Роснефти", 31 декабря 2017 года из него были исключены ряд дочерних предприятий, зарегистрированных по одному адресу в Киеве. Компания указывает, что это было сделано в связи с продажей данных активов, которая произошла 20 декабря.
Ранее "Лукойл" продал австрийской компании AMIC Energy Management GmbH 100% "Лукойл-Украина", владеющего около 240 АЗС и шестью нефтебазами на территории Украины.