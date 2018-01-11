МРОТ к маю 2018 года может вырасти до 11,1 тыс. рублей‍

Минтруд в ближайшее время подготовит законопроект об уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, рост МРОТ относительно января 2018 года составит более 17%. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.





Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по повышению МРОТ до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, - передает



"Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время", – цитирует пресс-служба Минтруда слова главы ведомства.



Он отметил, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.



"Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тысячам 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году – 43%", – пояснил Топилин.



Министр добавил, что с 1 мая работодатель не сможет платить зарплату ниже 11 тысяч 163 рублей сотруднику, отработавшему месячную норму рабочего времени.



"В настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года ", — заявили в Минтруде.



В ведомстве отметили, что в районах с неблагоприятными природными климатическими условиями на МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате.

Минтруд напоминает, что с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.



Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума будет подготовлен в ближайшее время, - заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах по повышению МРОТ до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, - передает РИА-Новости "Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время", – цитирует пресс-служба Минтруда слова главы ведомства.Он отметил, что при определении абсолютного размера МРОТ власти ориентируются на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года."Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11 тысяч 163 рубля. Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 тысячам 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году – 43%", – пояснил Топилин.Министр добавил, что с 1 мая работодатель не сможет платить зарплату ниже 11 тысяч 163 рублей сотруднику, отработавшему месячную норму рабочего времени."В настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года ", — заявили в Минтруде.В ведомстве отметили, что в районах с неблагоприятными природными климатическими условиями на МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате.Минтруд напоминает, что с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.