Новости в instagram
сегодня, 18:56
Липецкая вечЁрка: утонувший ребенок, запретная щука и криминальное фиаско
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 10 января.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про трагедию на воде. Жуткая история произошла вчера в поселке Лев Толстой - здесь погиб 10-летний ребенок. Мальчик провалился под лед на пруду возле улицы Левашова и утонул.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями новых правил ловли рыбы. Липецким рыбакам с 15 января по март запрещено ловить щуку, а с 15 марта по 30 апреля — судака. Если на удочку или в сеть рыбака вдруг попадется любая запрещенная к свободному вылову рыба, ее необходимо вернуть в естественную среду. Даже если особь уже нежизнеспособна.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение об инициативе отказаться от установки памятника купцу Хренникову. «Памятник купцу от предпринимателей - это демонстрация неравенства и формы дифференциации, при которой отдельные слои, классы находятся выше на ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают доходными жизненными шансами и возможностями, в том числе и по отношению к религии».
Множество мнений собрала тема возвращения в свободную продажу туров в Египет. Операторы дали старт продажам накануне вечером. Улететь на курорты Красного моря липчане смогут из аэропорта Воронежа. Известно, что вылеты начнутся в первой декаде февраля.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет фиаско преступников. Сегодня утром в Липецке на улице Водопьянова совершена попытка ограбления центрального офиса оператора сотовой связи «Билайн».
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про трагедию на воде. Жуткая история произошла вчера в поселке Лев Толстой - здесь погиб 10-летний ребенок. Мальчик провалился под лед на пруду возле улицы Левашова и утонул.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями новых правил ловли рыбы. Липецким рыбакам с 15 января по март запрещено ловить щуку, а с 15 марта по 30 апреля — судака. Если на удочку или в сеть рыбака вдруг попадется любая запрещенная к свободному вылову рыба, ее необходимо вернуть в естественную среду. Даже если особь уже нежизнеспособна.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение об инициативе отказаться от установки памятника купцу Хренникову. «Памятник купцу от предпринимателей - это демонстрация неравенства и формы дифференциации, при которой отдельные слои, классы находятся выше на ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают доходными жизненными шансами и возможностями, в том числе и по отношению к религии».
Множество мнений собрала тема возвращения в свободную продажу туров в Египет. Операторы дали старт продажам накануне вечером. Улететь на курорты Красного моря липчане смогут из аэропорта Воронежа. Известно, что вылеты начнутся в первой декаде февраля.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет фиаско преступников. Сегодня утром в Липецке на улице Водопьянова совершена попытка ограбления центрального офиса оператора сотовой связи «Билайн».
Mikl