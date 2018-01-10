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Липецкая вечЁрка: утонувший ребенок, запретная щука и криминальное фиаско

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: утонувший ребенок, запретная щука и криминальное фиаско
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 10 января.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про трагедию на воде. Жуткая история произошла вчера в поселке Лев Толстой - здесь погиб 10-летний ребенок. Мальчик провалился под лед на пруду возле улицы Левашова и утонул.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями новых правил ловли рыбы. Липецким рыбакам с 15 января по март запрещено ловить щуку, а с 15 марта по 30 апреля — судака. Если на удочку или в сеть рыбака вдруг попадется любая запрещенная к свободному вылову рыба, ее необходимо вернуть в естественную среду. Даже если особь уже нежизнеспособна.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение об инициативе отказаться от установки памятника купцу Хренникову. «Памятник купцу от предпринимателей - это демонстрация неравенства и формы дифференциации, при которой отдельные слои, классы находятся выше на ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают доходными жизненными шансами и возможностями, в том числе и по отношению к религии».

Множество мнений собрала тема возвращения в свободную продажу туров в Египет. Операторы дали старт продажам накануне вечером. Улететь на курорты Красного моря липчане смогут из аэропорта Воронежа. Известно, что вылеты начнутся в первой декаде февраля.

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет фиаско преступников. Сегодня утром в Липецке на улице Водопьянова совершена попытка ограбления центрального офиса оператора сотовой связи «Билайн».

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (1)

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Mikl

31 минуту назад
Жили на речке, пили воду из речки, купались в речке, стирали в речке, мыли посуду в речке, здесь же гуси, утки плавали-рыбы было полно, мешками тащили зимой, когда рыба лезла в проруби. Запретили ловить рыбу, запретили ездить на лодках, жизнь на речке замерла и рыба исчезла, ведь перестали мыть посуду крошками от которой питалась рыба, речка заросла травой, так как перестали ездить лодки и винтами моторных лодок срезали лишнюю траву. Посмотрите в Таиланде-там люди живут на реке и все делают на реке и рыба там кишит, радуясь жизни с человеком. Да, у нас прям удобно сети зимой ставить на ледяной речке. И памятник поставить хрен знает кому, культура!
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