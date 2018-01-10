Липчане пили больше вина, но меньше — шампанского и пива

Липчане по сравнению со средним россиянином выпивали меньше коньяка, водки, шампанского, пива, слабого алкоголя, но больше — вина, сообщает Росстат в исследовании «Здравоохранение в России-2017».

В 2016 году в Липецкой области было продано 533,5 тыс. декалитров водки и ликеро-водочных изделий — это 4,6 литров на душу населения за год. По России потребление оказалось выше — 6,6 литров на человека. Самые активные потребители ликеро-водочной продукции оказались в Сахалинской области (12,8 литра на человека за год), самым непьющим регионом стала Чечня, где потребление водки составило 0,02 литра на человека в год.

Продажи коньяка и коньячных напитков составили 46,8 тыс. декалитров, или 0,4 литра на человека. Это почти в два раза меньше, чем в среднем по России (0,7 литра). Лидерами по потреблению в стране стали Ленинградская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа — там на человека в среднем приходилось по 1,3 литра; а по трезвости — Чечня (0,002 литра).

Слабоалкогольных напитков крепостью не более 9% в Липецкой области было реализовано 35,5 тыс. декалитров. В пересчете на душу населения пришлось 0,3 литра против 0,6 литров общероссийских. Эта категория алкоголя пользовалась наибольшим спросом в Санкт-Петербурге, где по итогам года на человека пришлось 1,5 литра. Реже всех слабоалкогольные напитки покупали в Тыве (0,004 литра) и Чечне (0,001 литра).

Продажи вина (без шампанского и игристых вин) составили 716,3 тыс. декалитров, что соответствует 6,2 литра на одного жителя: здесь липчане немного обогнали среднего россиянина (5,8 литра). Пик потребления пришелся на Ненецкий автономный округ (11,7 литра). Меньше всего вино покупали в Чечне (0,01 литра). Шампанского и игристых вин было реализовано 122,7 тыс. декалитров (1,1 литра на душу населения) — по России этот показатель составил 1,5 литра на человека. Самыми активными потребителями шампанского оказались жители Москвы (4 литра на человека), меньше всего внимания этому напитку уделяли в Чечне (0,003 литра).

Также в Липецкой области было продано 4586,4 тыс. декалитров пива (пивные коктейли в расчет не принимались) — это 39,7 литров на человека в год. В среднем по стране пива было выпито по 53,2 литра на человека. Больше всего — в Камчатском крае (85,4 литра на человека), в Хакасии (79,1 литра) и Тюменской области (79 литров), меньше всего — вновь в Чечне (1,2 литра), сообщает Росстат.