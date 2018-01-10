Бизнес

сегодня, 16:30

Энергетики провели рейд по выявлению безучетного потребления электроэнергии в Грязинском районе

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Энергетики провели рейд по выявлению безучетного потребления электроэнергии в Грязинском районе

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» провели масштабный рейд по профилактике хищений электроэнергии в Грязинском районе.

Специалисты проверили приборы учета электроэнергии у ряда юридических лиц и граждан-потребителей, а также провели профилактические беседы о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

В декабре в ходе проведения рейдов было выявлено 11 фактов несанкционированного подключения к электрическим сетям и вмешательства в работу приборов учёта электроэнергии. В результате работы было составлено 9 Актов неучтенного потребления электрической энергии   в отношении юридических лиц и 2 акта в отношении граждан-потребителей.

В ходе проверки было выявлено 5 фактов хищения электроэнергии модифицированными приборами учета, так называемыми «заряженными счетчиками». По всем актам произведен расчет объемов неучтенного потребления электроэнергии в соответствии с установленными нормами Закона, результаты переданы в ОАО «ЛЭСК» для выставления счетов на оплату. Суммарный объем неучтённой приборами учёта электроэнергии по 9 актам в отношении юридических лиц составил более 170 тыс.кВтч или более 700 тыс. руб.

Всего в Грязинском районе с начала 2017 г. в рамках проверки потребителей электроэнергии был выявлен 191 случай хищения электроэнергии, причиненный ущерб энергетикам составил 2,6 млн.кВтч или 5 млн. руб.

«Проведение рейдов является неотъемлемым мероприятием программы компании по снижению потерь электроэнергии в сетях. В комплексе с другими организационными и техническими мерами, оно обеспечивает надежное бесперебойное электроснабжение добросовестных потребителейи повышает качество электроэнергии», – сообщил начальник управления учёта электроэнергии «Липецкэнерго» Вадим Негробов.

«Липецкэнерго» ставит своей целью повышение надежности и качества электроэнергии для добросовестных потребителей, именно поэтому работа по снижению коммерческих потерь будет усилена.

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