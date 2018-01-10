Минстрой обяжет управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ

Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в законодательство, которые обяжут управляющие компании заранее предупреждать жильцов домов о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов.

Как пишет газета «Известия», по новому законодательству управляющие компании будут обязаны за месяц информировать жильцов о повышении тарифов и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Кроме того, поправки регламентируют сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — пояснил представитель Минстроя.