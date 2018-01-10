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В Липецке пройдёт праздник «Да здравствует человек читающий!»

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#библиотека
В Липецке пройдёт праздник «Да здравствует человек читающий!»

Липецкая областная юношеская библиотека широко отпразднует полувековой юбилей.

Липецкая областная юношеская библиотека в этом году отпразднует полувековой юбилей. Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, библиотека объявила о начале нового сезона областного творческого конкурса «Юность читающая-2018».  Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала молодёжи и повышение престижа книги и чтения. 

Для участия в конкурсе приглашается учащаяся и студенческая молодежь области и  Липецка в возрасте от 12 до 24 лет.  Свои интеллектуальные и творческие способности любой желающий может реализовать в одной из четырех номинаций: «Литературная фотосессия», «Самый умный, или Кто быстрее», «Поэтический баттл», «Художественное чтение». 
 
Торжественная церемония награждения победителей состоится 3 апреля в юношеской библиотеке на празднике «Да здравствует человек читающий!». Победителей награждят дипломами и ценными призами.
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#библиотека

Комментарии (1)

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ЫВП

37 минут назад
Больше подойдёт человек дичающий.....
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