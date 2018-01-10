В Липецке пройдёт праздник «Да здравствует человек читающий!»

Липецкая областная юношеская библиотека широко отпразднует полувековой юбилей.

Липецкая областная юношеская библиотека в этом году отпразднует полувековой юбилей. Как сообщает пресс-служба управления культуры и искусства Липецкой области, библиотека объявила о начале нового сезона областного творческого конкурса «Юность читающая-2018». Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала молодёжи и повышение престижа книги и чтения.



Для участия в конкурсе приглашается учащаяся и студенческая молодежь области и Липецка в возрасте от 12 до 24 лет. Свои интеллектуальные и творческие способности любой желающий может реализовать в одной из четырех номинаций: «Литературная фотосессия», «Самый умный, или Кто быстрее», «Поэтический баттл», «Художественное чтение».



Торжественная церемония награждения победителей состоится 3 апреля в юношеской библиотеке на празднике «Да здравствует человек читающий!». Победителей награждят дипломами и ценными призами.

