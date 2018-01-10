Происшествия
сегодня, 15:53
Одинокий липчанин обгорел во время пожара в многоквартирном доме
Сегодня днем на улице Мичурина в доме №26 вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже.
По предварительным данным, единственный жилец квартиры, военный пенсионер, заснул с сигаретой. От окурка огонь перекинулся на мебель.
Мужчину вынесли из жилья пожарные.Сейчас ему оказывают помощь врачи "скорой" - пенсионер получил ожоги спины и ягодиц.
Мужчину вынесли из жилья пожарные.Сейчас ему оказывают помощь врачи "скорой" - пенсионер получил ожоги спины и ягодиц.
BLOOD_JO
знающий
Кук
м