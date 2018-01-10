Происшествия

сегодня, 15:53

Одинокий липчанин обгорел во время пожара в многоквартирном доме

4 3320
#пожар
3
Одинокий липчанин обгорел во время пожара в многоквартирном доме

Сегодня днем на улице Мичурина в доме №26 вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже.

По предварительным данным, единственный жилец квартиры, военный пенсионер, заснул с сигаретой. От окурка огонь перекинулся на мебель.

Мужчину вынесли из жилья пожарные.Сейчас ему оказывают помощь врачи "скорой" - пенсионер получил ожоги спины и ягодиц.


img-big-0
img-small-0
4 3320
#пожар
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

BLOOD_JO

сегодня, 18:37
знающий, Ты его напоил и поджог? Признавайся!
ответить

знающий

сегодня, 17:03
НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ.С армии его выгнали за пьянку и до военной пенсии он не дослужил. И вообще пьянь еще та.
ответить

Кук

сегодня, 16:30
На орбите с Нового года. Только, только стартовал.. по техническим причинам пожарники прервали полет.
ответить

м

сегодня, 16:07
Это Злой Обыватель сжег жопу
ответить

Еще в рубрике

В Липецке совершено нападение на сотруника центра микрофинансирования
#ограбление #грабеж
17
В Липецке совершено нападение на сотруника центра микрофинансирования

33 минуты назад

Происшествия
Тело 67-летнего мужчины достали из воды
#происшествия на воде #несчастный случай
1
Тело 67-летнего мужчины достали из воды

сегодня, 15:51

Происшествия
Фармацевт складывала деньги за дорогие лекарства в свой карман
#растрата #хищение
5
Фармацевт складывала деньги за дорогие лекарства в свой карман

сегодня, 15:50

Происшествия
В Грязинском районе в водоёме ищут предполагаемого утопленника
#Грязи #утопленник
В Грязинском районе в водоёме ищут предполагаемого утопленника

сегодня, 15:29

Происшествия
Пропавшая пенсионерка найдена мертвой
#пропавшие без вести
6
Пропавшая пенсионерка найдена мертвой

сегодня, 15:25

Происшествия
В обстоятельствах гибели 10-летнего мальчика разбирается Следственный комитет
#происшествия на воде
7
В обстоятельствах гибели 10-летнего мальчика разбирается Следственный комитет

сегодня, 12:13

Происшествия