Одинокий липчанин обгорел во время пожара в многоквартирном доме

Сегодня днем на улице Мичурина в доме №26 вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже.

По предварительным данным, единственный жилец квартиры, военный пенсионер, заснул с сигаретой. От окурка огонь перекинулся на мебель.



Мужчину вынесли из жилья пожарные.Сейчас ему оказывают помощь врачи "скорой" - пенсионер получил ожоги спины и ягодиц.





