Фармацевт складывала деньги за дорогие лекарства в свой карман

Женщину обвинили в растрате.

Мировой судья Добровского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Пока женщина работала в аптеке, она присвоила себе выручку за лекарства.



Как указано в решении суда, женщина совершила преступление с использованием своего служебного положения. Она отпускала лекарства покупателям, но оплату за самые дорогие препараты до кассы не доносила, а складывала в свой карман. В общей сложности женщина присвоила 41 039 рублей. Обман вскрыла ревизия.



Впрочем, руководство аптеки простило своей уже бывшей сотруднице криминал: представитель организации заявил об отсутствии претензий, так как женщина добровольно возместила весь материальный ущерб. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.