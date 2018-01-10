Происшествия
сегодня, 15:50
Фармацевт складывала деньги за дорогие лекарства в свой карман
Женщину обвинили в растрате.
Мировой судья Добровского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Пока женщина работала в аптеке, она присвоила себе выручку за лекарства.
Как указано в решении суда, женщина совершила преступление с использованием своего служебного положения. Она отпускала лекарства покупателям, но оплату за самые дорогие препараты до кассы не доносила, а складывала в свой карман. В общей сложности женщина присвоила 41 039 рублей. Обман вскрыла ревизия.
Впрочем, руководство аптеки простило своей уже бывшей сотруднице криминал: представитель организации заявил об отсутствии претензий, так как женщина добровольно возместила весь материальный ущерб. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
Как указано в решении суда, женщина совершила преступление с использованием своего служебного положения. Она отпускала лекарства покупателям, но оплату за самые дорогие препараты до кассы не доносила, а складывала в свой карман. В общей сложности женщина присвоила 41 039 рублей. Обман вскрыла ревизия.
Впрочем, руководство аптеки простило своей уже бывшей сотруднице криминал: представитель организации заявил об отсутствии претензий, так как женщина добровольно возместила весь материальный ущерб. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
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