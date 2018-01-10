Происшествия

сегодня, 15:50

Фармацевт складывала деньги за дорогие лекарства в свой карман

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#растрата #хищение
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Фармацевт складывала деньги за дорогие лекарства в свой карман

Женщину обвинили в растрате.

Мировой судья Добровского района рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Пока женщина работала в аптеке, она присвоила себе выручку за лекарства.

Как указано в решении суда, женщина совершила преступление с использованием своего служебного положения. Она отпускала лекарства покупателям, но оплату за самые дорогие препараты до кассы не доносила, а складывала в свой карман. В общей сложности женщина присвоила  41 039 рублей. Обман вскрыла ревизия.

Впрочем, руководство аптеки простило своей уже бывшей сотруднице криминал: представитель организации заявил об отсутствии претензий, так как женщина добровольно возместила весь материальный ущерб. Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела.
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#растрата #хищение
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Комментарии (5)

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Нюрка

11 минут назад
Фамилию пожалуйста назовите
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Роботяга

59 минут назад
Надо госцену установить на лекарства, а то болезнь человека для аптек это огромная радость. И чем тяжелее и дольше болезнь, тем шире рожа и кошелек у владельцев аптек. Бессовестные! Тухачевского с Котвским на вас.
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Статистика, однако

сегодня, 16:55
Воровство растекается по площади, просачивается в глубину, но уже давно взлетело вверх!
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дед Ваня

сегодня, 16:02
Во бяссовестная! И владельцы аптек тоже, как внучку купить лекарства, так в три раза дороже, чем на взрослого.
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Ирина Гроб

сегодня, 15:57
Хочешь жить - умей вертеться
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