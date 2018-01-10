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сегодня, 15:52

Липецкий театр имени Л. Н. Толстого вошел в ТОП-100 в России

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Липецкий театр имени Л. Н. Толстого вошел в ТОП-100 в России

Липецким артистам выдали важный сертификат.

Научно-исследовательский институт социального развития внёс липецкий академический театр драмы им. Толстого его в список 100 лучших учреждений культуры в нашей стране. 

В специальном сертификате указано, что театр "соответствует требованиям международных норм и российского законодательства по качеству и надежности оказываемых услуг".

НИИ социального развития и предпринимательства совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) создало ряд уникальных систем сертификаций, которые прошли официальную регистрацию и аккредитацию в Росстандарте.

НИИ СРП является единственным уполномоченным органом по сертификации Бренд года, Инновация года, Высокое качество, Надежный партнер, Лидер отрасли, 100 лучших предприятий России и т.д.

Присваиваемые организациям статусы регистрируются в рамках систем сертификации Росстандарта. Выдаваемые сертификаты признаются всеми федеральными агентствами, учреждениями, а также компаниями с государственным участием, сообщили в областном управлении культуры.

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Комментарии (5)

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Алексей

сегодня, 19:03
Поздравляю! Так держать!)))
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А

сегодня, 18:56
Говорят,что в Липецкой области охотиться уже не на кого!Такого зайца на год хватит.
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хх

сегодня, 18:54
Ииз энтого театра так извиняются за избиение женщины их сантехно-слесарем. Вот так из пешки в дамки залетают.
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F16

сегодня, 16:42
Фотка с классного спектакля. На мой взгляд, лучшего в репертуаре театра. Рекомендую.
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Водятел

сегодня, 16:03
Не хилые зайцы, на них пахать можно.
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