Липецкий театр имени Л. Н. Толстого вошел в ТОП-100 в России

Липецким артистам выдали важный сертификат.

Научно-исследовательский институт социального развития внёс липецкий академический театр драмы им. Толстого его в список 100 лучших учреждений культуры в нашей стране.

В специальном сертификате указано, что театр "соответствует требованиям международных норм и российского законодательства по качеству и надежности оказываемых услуг".

НИИ социального развития и предпринимательства совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) создало ряд уникальных систем сертификаций, которые прошли официальную регистрацию и аккредитацию в Росстандарте.

НИИ СРП является единственным уполномоченным органом по сертификации Бренд года, Инновация года, Высокое качество, Надежный партнер, Лидер отрасли, 100 лучших предприятий России и т.д.

Присваиваемые организациям статусы регистрируются в рамках систем сертификации Росстандарта. Выдаваемые сертификаты признаются всеми федеральными агентствами, учреждениями, а также компаниями с государственным участием, сообщили в областном управлении культуры.

