Происшествия
сегодня, 15:51
Тело 67-летнего мужчины достали из воды
Трагедия случилась в селе Ярлуково.
Как рассказала GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, в селе Ярлуково Грязинского района достали из воды тело мужчины. Личность погибшего уже установлена, это мужчина 1951 года рождения.
О пропаже мужчины сегодня утром заявили в полицию родственники. Сначала были обнаружены вещи на берегу, а теперь из воды извлекли и тело. Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняют.
О пропаже мужчины сегодня утром заявили в полицию родственники. Сначала были обнаружены вещи на берегу, а теперь из воды извлекли и тело. Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняют.
чернобыль