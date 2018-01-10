Происшествия

сегодня, 15:51

Тело 67-летнего мужчины достали из воды

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#происшествия на воде #несчастный случай
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Тело 67-летнего мужчины достали из воды

Трагедия случилась в селе Ярлуково.

Как рассказала GOROD48 начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, в селе Ярлуково Грязинского района достали из воды тело мужчины. Личность погибшего уже установлена, это мужчина 1951 года рождения. 

О пропаже мужчины сегодня утром заявили в полицию родственники. Сначала были обнаружены вещи на берегу, а теперь из воды извлекли и тело. Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняют.
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#происшествия на воде #несчастный случай
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Комментарии (1)

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чернобыль

12 минут назад
О..а это кто?не казак случайно изкупнуться решил??
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