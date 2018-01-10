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Житель Владивостока тяжело ранил медсестру в поликлинике

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Житель Владивостока тяжело ранил медсестру в поликлинике

Мужчина задержан

Во Владивостоке задержали агрессивного мужчину, напавшего на медсестру прямо в кабинете. Нападавший нанес женщине несколько колотых ранений спицей, - сообщает НТВ.

"Неизвестный мужчина ворвался в кабинет ЭКГ, где вела прием 30-летняя медсестра поликлиники, и ударил ее несколько раз длинным острым предметом, похожим на спицу, в область спины и шеи. После этого злоумышленник попытался скрыться, но был остановлен и связан подоспевшими на крики пациентами и медперсоналом лечебного учреждения", — говорится в сообщении пресс-службы администрации Приморья. Потерпевшую госпитализировали с глубокими ранами в области спины и шеи.

Сейчас с нападавшим работают правоохранители. Они выясняют мотивы нападения.
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Комментарии (1)

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Алексей

38 минут назад
Странный тип.... Чем же ему медсестра не угодила???
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