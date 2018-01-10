Происшествия

сегодня, 15:25

Пропавшая пенсионерка найдена мертвой

6 6055
#пропавшие без вести
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Пропавшая пенсионерка найдена мертвой

Женщина пропала 7 января.

Пропавшую 7 января в Чаплыгинском районе женщину нашли мертвой. Тело Нины Иноземцевой обнаружили сегодня около 15.00 в водоеме села Демкино.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пока причина смерти женщины не установлена. Ее тело было частично погружено в воду. В ЛООО "Поиск пропавших детей - Липецк" уточнили, что труп обнаружили волонтеры общества и сотрудники полиции. 

Напомним, 65-летняя Нина Иноземцева бесследно исчезла вечером 7 января из Демкинского психоневрологического интерната. На поиски пенсионерки вышли не только полицейские, но и волонтеры движений «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей — Липецк».
6 6055
#пропавшие без вести
2

Комментарии (6)

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Татьяна

52 минуты назад
Хомс, я так полагаю, вы лично принимали участие в поиске, раз ЛА разносите*?
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Хомс

сегодня, 18:35
Если по трое суток искать, то живьём никого не найдёшь. И опять этот распиаренный Лиза Алерт не помог
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Владимир

сегодня, 17:48
А могли спасти!!! У вас совести нету!......
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Володя

сегодня, 17:43
Отмучилась сердечная хотя бы теперь отдохнуть спокойно
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Гость

сегодня, 15:53
Инна т Нина разные имена пишите грамотно
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Дед вася

сегодня, 15:45
Земля ей пухом.
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