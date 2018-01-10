Происшествия
сегодня, 15:25
Пропавшая пенсионерка найдена мертвой
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Женщина пропала 7 января.
Пропавшую 7 января в Чаплыгинском районе женщину нашли мертвой. Тело Нины Иноземцевой обнаружили сегодня около 15.00 в водоеме села Демкино.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пока причина смерти женщины не установлена. Ее тело было частично погружено в воду. В ЛООО "Поиск пропавших детей - Липецк" уточнили, что труп обнаружили волонтеры общества и сотрудники полиции.
Напомним, 65-летняя Нина Иноземцева бесследно исчезла вечером 7 января из Демкинского психоневрологического интерната. На поиски пенсионерки вышли не только полицейские, но и волонтеры движений «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей — Липецк».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, пока причина смерти женщины не установлена. Ее тело было частично погружено в воду. В ЛООО "Поиск пропавших детей - Липецк" уточнили, что труп обнаружили волонтеры общества и сотрудники полиции.
Напомним, 65-летняя Нина Иноземцева бесследно исчезла вечером 7 января из Демкинского психоневрологического интерната. На поиски пенсионерки вышли не только полицейские, но и волонтеры движений «Лиза Алерт» и «Поиск пропавших детей — Липецк».
6 6055
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