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В Вене осквернили памятник советским воинам
Главный памятник советским воинам облили краской
В Вене осквернили памятник советским воинам, расположенный на площади Шварценбергплатц. Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в австрийской столице Булат Хайдаров, - передает Лента.ру.
Вероятно, вандалы осквернили памятник в ночь на 10 января. Cообщается, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста.
Этот памятник оскверняли и ранее. Так, 23 февраля 2015 года его обливали краской . Позже, в мае 2014 года года, он был разукрашен желтой и синей краской, имитирующей флаг Украины, 13 апреля 2012-го памятник был также облит краской.
«Рассматриваем данный инцидент не только как вопиющее проявление вандализма, но и как попытку сорвать намеченную на этот день торжественную церемонию возложения венков к монументу с участием ветеранов Великой Отечественной войны», — комментировал в 2012 году произошедшее посол России в Вене Сергей Нечаев.
Вероятно, вандалы осквернили памятник в ночь на 10 января. Cообщается, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста.
Этот памятник оскверняли и ранее. Так, 23 февраля 2015 года его обливали краской . Позже, в мае 2014 года года, он был разукрашен желтой и синей краской, имитирующей флаг Украины, 13 апреля 2012-го памятник был также облит краской.
«Рассматриваем данный инцидент не только как вопиющее проявление вандализма, но и как попытку сорвать намеченную на этот день торжественную церемонию возложения венков к монументу с участием ветеранов Великой Отечественной войны», — комментировал в 2012 году произошедшее посол России в Вене Сергей Нечаев.