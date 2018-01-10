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В Вене осквернили памятник советским воинам

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В Вене осквернили памятник советским воинам

Главный памятник советским воинам облили краской

В Вене осквернили памятник советским воинам, расположенный на площади Шварценбергплатц. Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в австрийской столице Булат Хайдаров, - передает Лента.ру.

Вероятно, вандалы осквернили памятник в ночь на 10 января. Cообщается, что посольство направляет в МИД Австрии ноту протеста.

Этот памятник оскверняли и ранее. Так, 23 февраля 2015 года его обливали краской . Позже, в мае 2014 года года, он был разукрашен желтой и синей краской, имитирующей флаг Украины, 13 апреля 2012-го памятник был также облит краской.

«Рассматриваем данный инцидент не только как вопиющее проявление вандализма, но и как попытку сорвать намеченную на этот день торжественную церемонию возложения венков к монументу с участием ветеранов Великой Отечественной войны», — комментировал в 2012 году произошедшее посол России в Вене Сергей Нечаев.
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