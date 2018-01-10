Общество

сегодня, 15:19

В центре Липецка просят построить школу и детсад

8 1392
#образование #инициатива
4
В центре Липецка просят построить школу и детсад

На доступность образования жалуются с улицы Радиаторная.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алексей Дьяконов просит интернет-активистов поддержать его просьбу о строительстве в Липецке новых школ и детсада. Автор указывает, что этих учреждений не хватает на улице Радиаторная.

- В районе улицы Радиаторная нет ни школы, ни садика. Единственный садик, который был на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской, закрыли. Район развивается, строятся жилищные комплексы. Ближайшие школы - это №15 на Неделина и №2 на Первомайской. Рядом есть парк, стадион, спортивные секции. Не хватает этому району для полного развития школы и садика, - сетует автор.

Предложение о строительстве детсада и школы в центре Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 февраля. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
8 1392
#образование #инициатива
4

Комментарии (8)

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Епать Копать

сегодня, 18:50
Там даром не нужен этот сад,место топит постоянно,продавайте землю и бегом от туда...
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Гость

сегодня, 18:19
Там школу на 50 лет строят че за инициатива
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дед

сегодня, 17:54
постройте садик и школу на улице Радиаторная вони от общественных туалетов хватит всем
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Калдырь

сегодня, 16:32
Вопросик, музей все еще планируют, а здание Межрегионгаза уже построено.
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Гостья

сегодня, 16:26
Вопросику, музей только на бумаге, а новое здание регионгаза с кирпичным забором и ажурными воротами уже стоит. Так что Водятел прав. Да и какой музей может быть в аварийном здании? Ведь когда деток из садика выгоняли, пугали что перекрытия вот-вот на головы рухнут.
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Вопросик

сегодня, 16:07
Водятел, нет , не поэтому ! Там планируют сделать Музей города Липецка .
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Ветеран ВС СССР

сегодня, 15:57
А зачем нам школа..садик? Учитесь в Каменном логу.Вот только деньги освоят и всё будет в ажуре у нашего липецкого жулья...
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Водятел

сегодня, 15:35
Садик на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской, закрыли потому что межрегионгазу нужна была территории чтобы еще одно здание построить, они в одном не умещаются. Вот и закрыли садик. А куда будут дети ходить властям барабану.
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