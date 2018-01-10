Общество
сегодня, 15:19
В центре Липецка просят построить школу и детсад
8 1392
На доступность образования жалуются с улицы Радиаторная.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Алексей Дьяконов просит интернет-активистов поддержать его просьбу о строительстве в Липецке новых школ и детсада. Автор указывает, что этих учреждений не хватает на улице Радиаторная.
- В районе улицы Радиаторная нет ни школы, ни садика. Единственный садик, который был на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской, закрыли. Район развивается, строятся жилищные комплексы. Ближайшие школы - это №15 на Неделина и №2 на Первомайской. Рядом есть парк, стадион, спортивные секции. Не хватает этому району для полного развития школы и садика, - сетует автор.
Предложение о строительстве детсада и школы в центре Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 февраля. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
- В районе улицы Радиаторная нет ни школы, ни садика. Единственный садик, который был на пересечении улиц Фрунзе и Октябрьской, закрыли. Район развивается, строятся жилищные комплексы. Ближайшие школы - это №15 на Неделина и №2 на Первомайской. Рядом есть парк, стадион, спортивные секции. Не хватает этому району для полного развития школы и садика, - сетует автор.
Предложение о строительстве детсада и школы в центре Липецка будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 февраля. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
8 1392
Епать Копать
Гость
дед
Калдырь
Гостья
Вопросик
Ветеран ВС СССР
Водятел