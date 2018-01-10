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В Уссурийском зоопарке леопард напал на ребенка
Зоопарк проверяет прокуратура
Прокуратура Уссурийска начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в местном зоопарке, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.
По информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, 6 января семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители пострадавшего мальчика отвлеклись на старшего сына, двухлетний ребенок оказался у клетки с леопардом без присмотра. Хищник напал на подошедшего близко к клетке ребенка и поцарапал его, схватив лапами за голову. Родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей").
У мальчика диагностированы рваные раны и укусы. Его мать, пытаясь спасти сына, также получила раны. Состояние ребенка и матери удовлетворительное. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.
Прокуратура Приморского края проводит собственную проверку соответствия зоопарка законам и нормам по безопасности для посетителей.
По информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, 6 января семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители пострадавшего мальчика отвлеклись на старшего сына, двухлетний ребенок оказался у клетки с леопардом без присмотра. Хищник напал на подошедшего близко к клетке ребенка и поцарапал его, схватив лапами за голову. Родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей").
У мальчика диагностированы рваные раны и укусы. Его мать, пытаясь спасти сына, также получила раны. Состояние ребенка и матери удовлетворительное. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.
Прокуратура Приморского края проводит собственную проверку соответствия зоопарка законам и нормам по безопасности для посетителей.