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В Уссурийском зоопарке леопард напал на ребенка

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В Уссурийском зоопарке леопард напал на ребенка

Зоопарк проверяет прокуратура

Прокуратура Уссурийска начала проверку по факту нападения леопарда на ребенка в местном зоопарке, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья.

По информации пресс-службы УМВД по Приморскому краю, 6 января семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. Когда родители пострадавшего мальчика отвлеклись на старшего сына, двухлетний ребенок оказался у клетки с леопардом без присмотра. Хищник напал на подошедшего близко к клетке ребенка и поцарапал его, схватив лапами за голову. Родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей").

У мальчика диагностированы рваные раны и укусы. Его мать, пытаясь спасти сына, также получила раны. Состояние ребенка и матери удовлетворительное. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми.

Прокуратура Приморского края проводит собственную проверку соответствия зоопарка законам и нормам по безопасности для посетителей.
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