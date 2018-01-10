сегодня, 15:15
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.
Данные средства Резервного фонда находились на счетах в Банке России в иностранной валюте в размере $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,1 млрд.
«Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1000,42 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки и согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 г. <…> с 1 февраля 2018 г. Резервный фонд прекратит свое существование», –– говорится в сообщении Минфина.
Помимо этого, в декабре 2017 года в федеральный бюджет были зачислены доходы в сумме 652,00 млн рублей от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России рублей за период с 15 декабря 2016 года по 15 декабря 2017 года.
1 января портал iz.ru сообщил об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом объем ФНБ на начало года, по прогнозу главы Минфина России Антона Силуанова, должен составить 3,7 трлн рублей.