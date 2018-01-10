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Владимир Путин назначил новых послов в Германии и Уругвае
Российский президент Владимир Путин назначил новых послов РФ в Уругвае и Германии.
Российский президент Владимир Путин назначил нового посла РФ в Уругвае, им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 10 января.
Как отмечается в тексте указа, также Софинский назначен наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.
Софинский родился в 1958 году, с 2011 по 2015 год он был послом России в Перу.
Лабецкий возглавлял российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года.
Также Владимир Путин назначил нового посла в Германии. Им стал Сергей Нечаев.
Президент России Владимир Путин освободил российского посла в Германии Владимира Гринина от занимаемой должности и назначил на его место Сергея Нечаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Гринина Владимира Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия», — говорится в одном из документов.
Вторым указом на должность посла назначен Сергей Нечаев, ранее возглавлявший третий европейский департамент МИД России.
Ранее Путин назначил нового посла в Омане.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 10 января.
Как отмечается в тексте указа, также Софинский назначен наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.
Софинский родился в 1958 году, с 2011 по 2015 год он был послом России в Перу.
Лабецкий возглавлял российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года.
Также Владимир Путин назначил нового посла в Германии. Им стал Сергей Нечаев.
Президент России Владимир Путин освободил российского посла в Германии Владимира Гринина от занимаемой должности и назначил на его место Сергея Нечаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Гринина Владимира Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия», — говорится в одном из документов.
Вторым указом на должность посла назначен Сергей Нечаев, ранее возглавлявший третий европейский департамент МИД России.
Ранее Путин назначил нового посла в Омане.