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Владимир Путин назначил новых послов в Германии и Уругвае

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#Германия #Уругвай #Путин #Россия #посол
Владимир Путин назначил новых послов в Германии и Уругвае

Российский президент Владимир Путин назначил новых послов РФ в Уругвае и Германии.

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла РФ в Уругвае, им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации 10 января.

Как отмечается в тексте указа, также Софинский назначен наблюдателем при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

Софинский родился в 1958 году, с 2011 по 2015 год он был послом России в Перу.

Лабецкий возглавлял российскую дипмиссию в Уругвае с ноября 2013 года.

Также Владимир Путин назначил нового посла в Германии. Им стал Сергей Нечаев.

Президент России Владимир Путин освободил российского посла в Германии Владимира Гринина от занимаемой должности и назначил на его место Сергея Нечаева. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гринина Владимира Михайловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Федеративной Республике Германия», — говорится в одном из документов.

Вторым указом на должность посла назначен Сергей Нечаев, ранее возглавлявший третий европейский департамент МИД России.

Ранее Путин назначил нового посла в Омане.
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#Германия #Уругвай #Путин #Россия #посол

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