Ирина Измалкова завоевала «бронзу» в стрельбе по-мужски

Правила стрельбы по "бегущему кабану" изменились.

Одна из самых титулованных липецких спортсменок Ирина Измалкова в очередной раз пополнила свою богатую коллекцию наград.

В Ижевске Ирина стала «бронзовым» призером чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия, и этот успех нельзя отнести к рядовым, ведь впервые в России женщины соревновались по новым правилам.

В упражнении «ВП-11ж» т.е в стрельбе из пневматической винтовки через оптический прицел по движущейся мишени («бегущий кабан») с 10 метров раньше спортсменки делали по 20 выстрелов в медленном и быстром темпе. Теперь же женщины, как и мужчины, должны сделать по 30 выстрелов. Измалкова выбила 562 очка из 600 возможных, что принесло ей третье место. Всего на два очка больше набрала Ольга Степанова из Питера – 562, а победительницей стала Юлия Эйдензон из Омска – 566. Так как соревнования по новым правилам проводились впервые, то результат омички стал рекордом России.







Приняла участие Измалкова и в «классическом» упражнении «ВП-11а», где тоже заняла 3-е место (366 очков). Победительницей вновь стала Эйдензон (389), второй оказалась Степанова (379).

47-летняя Заслуженный мастер спорта Ирина Измалкова – победительница и призер чемпионатов Европы, призер чемпионатов мира. Выступает в неолимпийских видах пулевой стрельбы.