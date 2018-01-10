Сыграли, как «Спартак» в Ливерпуле

Липецкая команда по мини-футболу пропустила 7 безответных мячей в Саратове и продолжает обновлять антирекорды.

Очередную незаживающую рану в сердцах своих болельщиков (к слову, очень немногочисленных) оставил мини-футбольный «ЛГТУ-Липецк». Первый матч в 2018 году липчане проводили на площадке другого аутсайдера высшей лиги «Волги-Саратов», которая до игры набрала за весь турнир всего 6 очков. Но и здесь «ЛГТУ-Липецк» не устоял, уступив со счетом … 0:7.

Два раза «Волга-Саратов» забила в первом тайме, а после перерыва не на шутку разошедшиеся хозяева «отгрузили» в ворота беспомощной приезжей команды еще пять безответных мячей.

Липчан огорчил и 16-летний школьник Максим Коновалов, забивший второй мяч своей команды. Поучиться бы нашим менеджерам готовить резерв для главной команды. Также у хозяев отличились Ибрагим Джалилов, Кирилл Докучаев (по два раза), Андрей Сырцов и Александр Саютин.

У липчан во втором тайме травму получил лучший бомбардир Антон Фарафонов, в прошлом году регулярно тренировавшийся с липецким «Металлургом». Вряд ли и Фарафонов мог стать спасителем в этой игре, ведь поле он покинул уже при счете – 0:3, но и без того бедный состав «студентов» стал слабее еще на одного «бойца».

К слову, сильнейшие липецкие игроки продолжают покидать коллектив. Попрощался с командой опытный голкипер Сергей Шуклов, имеющий опыт выступлений в сильных клубах. И вновь причиной стал конфликт с руководством... Он стал очередным в длинном списке местных воспитанников, кто отказался играть в «ЛГТУ-Липецке»: Цыганков, Ведищев, экс-капитан команды Зайцев.… Поэтому перед каждой игрой дежурными выглядят слова руководителей «ЛГТУ-Липецка»: «Не смогли собрать оптимальный состав».

На выезд с командой вообще ездят немногие: в Саратове не было Антона Бадикова, Юрия Бобылева, Александра Бондарева, сославшихся на травмы, полученные в играх … чемпионата области. Не ездил в Саратов и Александр Иноземцев.

Турнирное положение липчан удручает: в 14-ти сыгранных матчей 12 поражений при одной победе и одной ничьей. Итог – беспросветное последнее место при катастрофической разнице мячей «минус 50»: 41 гол забит, 91 пропущен…