Волонтеры просят липчан присоединится к поискам пропавшей пенсионерки

О судьбе 65-летней женщины не известно уже два дня.

7 января пропала 65-летняя Нина Иноземцева : женщина покинула ОГБУ Демкинский психоневрологический интернат в Чаплыгинском районе и перестала давать о себе знать. Женщина вероятно дезориентирована.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", требуются люди для прочесывания местности. Сбор на поиски пенсионерки завтра, в 08:30, на парковке ТЦ Радуга, ул. Студёновская 184 (Сокол). Одежда лес. С собой чай, перекус. Координатор Роман т.89205051213