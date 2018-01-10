Происшествия

вчера, 22:13

Волонтеры просят липчан присоединится к поискам пропавшей пенсионерки

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#пропавшие без вести
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Волонтеры просят липчан присоединится к поискам пропавшей пенсионерки

О судьбе 65-летней женщины не известно уже два дня.

7 января пропала 65-летняя Нина Иноземцева: женщина покинула ОГБУ Демкинский психоневрологический интернат в Чаплыгинском районе и перестала давать о себе знать. Женщина вероятно дезориентирована.

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", требуются люди для прочесывания местности. Сбор на поиски пенсионерки завтра, в 08:30, на парковке ТЦ Радуга, ул. Студёновская 184 (Сокол). Одежда лес. С собой чай, перекус. Координатор Роман т.89205051213

3 959
#пропавшие без вести
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Комментарии (3)

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Ирина Ковалева

8 минут назад
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сегодня, 02:04
Я себе взялa тaкую штyкy....... и тeпeрь вooбще зaбыл
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Молодым квартира, пожилым интернат

сегодня, 00:57
Какая она бабушка, скоро все в 65 лет с благословения президента на пенсию выходить будут, да и больные не уходят оттуда, где они чувствуют себя прекрасно среди себе равных, а вот что там делать нормальному человеку, если он здоров, конечно покинуть такое заведение,
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