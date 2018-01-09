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22 минуты назад

Липецкая вечЁрка: вонючий ветер, розыск убийцы и интимная просьба

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: вонючий ветер, розыск убийцы и интимная просьба
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 9 января.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено неприятному амбре. Изысканный букет сельскохозяйственных отходов до Липецка донес ветер. С источником вони сюрприза не вышло: воздух снова портят птички.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про розыск преступника.В минувшую пятницу в Липецке застрелили 27-летнего мужчину. Он не дожил до приезда «скорой помощи», скончавшись на руках у прохожих. Алексей Боровских погиб от пулевого ранения. 

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме домашнего насилия. У липчан еще на слуху зверства в отношении женщин, произошедшие в Лебедяни. До сих пор идет розыск пытавшегося снять скальп с бывшей жены мужчины. Не уходит из соцсетей трагедия, когда сожитель из-за ревности до смерти забил свою возлюбленную. Жуткой кончины, казалось, можно было бы избежать, обратись женщина вовремя за защитой, не спуская ответственности домашнему тирану. Но, оказывается, липчанки охотно прощают своим супругам и возлюбленным издевательства, угрозы убийством и даже ножевые ранения.

Горячо в комментариях к новости про провал Липецка в рейтинге онлайн-симпатий. Организаторы проекта народного голосования «Лучший город России» подвели итоги сбора симпатий за 2017 год. Результаты Липецка снова неутешительны: город металлургов занял всего лишь 66 место, или 18 строчку с конца списка.

Между тем, особо импонируют читателям подробности обращения липчанки к Владимиру Путину. «Все началось с ветеринаров. Ветеринары заразили моих животных. Лечить не лечили, а только глушили. Умышленно заразили наше подворье, меня и моих родственников. Дом открывают отмычкой. Я подозреваю организованную преступную группировку. По Конституции РФ каждый человек имеет право на защиту. В связи с тем, что ОПГ уничтожает меня, прошу оказать содействие в установке видеокамер двора...».

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#обзор #события #вечЁрка

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