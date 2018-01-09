Общество

48 минут назад

Липецкие волонтеры едут разыскивать пропавшую пациентку психбольницы

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#пропавшие без вести
Липецкие волонтеры едут разыскивать пропавшую пациентку психбольницы

Поисковики направляются в село Демкино.

Липецкий поисковый отряд движения "Лиза Алерт" объявил о выезде на поиски пропавшей пациентки Демкинского психоневрологического интерната. 65-летняя Нина Иноземцева бесследно исчезла из госучреждения в Чаплыгинском районе вечером 7 января. На помощь призывают всех неравнодушных.

Сбор на поиск состоится в 19:30 у гипермаркета по адресу улица Катукова, 11. Сбор на месте ориентировочно состоится 20:30 в селе Демкино. Ориентир - рядом с церковью, координаты: 53.086088, 39.919259. Номер для связи 89042952445.
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#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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Animal planet

22 минуты назад
Порядочные липецкие новостные сайты написали что пропала пациентка из психоневрологического диспансера,но это же Город48 * ,конечно от напишет психбольница.
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Pauluss

29 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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А куда

36 минут назад
смотрели медработники???
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