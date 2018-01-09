Липецкие волонтеры едут разыскивать пропавшую пациентку психбольницы

Поисковики направляются в село Демкино.

Липецкий поисковый отряд движения "Лиза Алерт" объявил о выезде на поиски пропавшей пациентки Демкинского психоневрологического интерната. 65-летняя Нина Иноземцева бесследно исчезла из госучреждения в Чаплыгинском районе вечером 7 января. На помощь призывают всех неравнодушных.



Сбор на поиск состоится в 19:30 у гипермаркета по адресу улица Катукова, 11. Сбор на месте ориентировочно состоится 20:30 в селе Демкино. Ориентир - рядом с церковью, координаты: 53.086088, 39.919259. Номер для связи 89042952445.