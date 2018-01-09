Еще шесть новых автобусов прибудут в Липецк 12 января

Партия из шести новых автобусов, завершающая крупный контракт на поставку в Липецк 40 «Волгобасов», прибудет в МУП «Липецкпассажиртранс» до конца рабочей недели, сообщил директор предприятия Константин Власов.

Из Волжского машины отправлялись в областной центр поэтапно. Первые 14 автобусов пришли в начале декабря, столько же – накануне Нового года, еще шесть – в период зимних каникул. По словам липецких водителей, расстояние около 750 километров новая техника преодолела без нареканий к качеству.

Машины вмещают 105 пассажиров, приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5.

На городские маршруты все автобусы выйдут в феврале после оформления необходимых документов, оборудования терминалами безналичной оплаты проезда и бортовыми компьютерами.

Программа поэтапного обновления городского пассажирского транспорта разработана профильным ведомством мэрии по поручению главы Липецка Сергея Иванова. Всего в 2017 году приобретен 61 современный автобус. Автопарк муниципального предприятия обновился примерно на треть. Столь масштабных перемен в отрасли не было давно. Реализацию программы городские власти намерены продолжить в 2018 году.