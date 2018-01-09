Общество

сегодня, 18:06

Еще шесть новых автобусов прибудут в Липецк 12 января

10 560
#транспорт
Еще шесть новых автобусов прибудут в Липецк 12 января

Партия из шести новых автобусов, завершающая крупный контракт на поставку в Липецк 40 «Волгобасов», прибудет в МУП «Липецкпассажиртранс» до конца рабочей недели, сообщил директор предприятия Константин Власов.

Из Волжского машины отправлялись в областной центр поэтапно. Первые 14 автобусов пришли в начале декабря, столько же – накануне Нового года, еще шесть – в период зимних каникул. По словам липецких водителей, расстояние около 750 километров новая техника преодолела без нареканий к качеству.

Машины вмещают 105 пассажиров, приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5.

На городские маршруты все автобусы выйдут в феврале после оформления необходимых документов, оборудования терминалами безналичной оплаты проезда и бортовыми компьютерами.

Программа поэтапного обновления городского пассажирского транспорта разработана  профильным ведомством мэрии по поручению главы Липецка Сергея Иванова. Всего в 2017 году приобретен 61 современный автобус. Автопарк муниципального предприятия обновился примерно на треть. Столь масштабных перемен в отрасли не было давно. Реализацию программы городские власти намерены продолжить в 2018 году.


10 560
#транспорт

Комментарии (10)

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Мужик

7 минут назад
007, чо это?
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007

8 минут назад
14+14+6=?40?..да уж
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Мужик

9 минут назад
Pauluss, а что на счёт члена, он тоже приободриться?
ответить

Радость жизни

11 минут назад
Хорошо-то как! Радость какая!!!
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Pauluss

28 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Гость

41 минуту назад
Да где же они, эти автобусы, обратите внимание на маршруты 33а и 2. Похоже с советских времен выписали.
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123

сегодня, 18:30
Троллейбусы убрали и парк автобусов улутшают
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Водятел

сегодня, 18:14
А МЭР Иванов обещал, что автобусы прибудут до конца 2017 года (согласно контракта). На лицо нарушение контракта.
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ХА-ХА

сегодня, 18:13
Надейтесь ,может привезут .
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Интересно ?

сегодня, 18:10
Привезут ли нам 12 трамваев из Москвы ?
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