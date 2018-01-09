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Еще шесть новых автобусов прибудут в Липецк 12 января
Партия из шести новых автобусов, завершающая крупный контракт на поставку в Липецк 40 «Волгобасов», прибудет в МУП «Липецкпассажиртранс» до конца рабочей недели, сообщил директор предприятия Константин Власов.
Машины вмещают 105 пассажиров, приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5.
На городские маршруты все автобусы выйдут в феврале после оформления необходимых документов, оборудования терминалами безналичной оплаты проезда и бортовыми компьютерами.
Программа поэтапного обновления городского пассажирского транспорта разработана профильным ведомством мэрии по поручению главы Липецка Сергея Иванова. Всего в 2017 году приобретен 61 современный автобус. Автопарк муниципального предприятия обновился примерно на треть. Столь масштабных перемен в отрасли не было давно. Реализацию программы городские власти намерены продолжить в 2018 году.
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