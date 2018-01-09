В России

сегодня, 17:53

Эксперты оценили шансы ЕС на победу в споре с РФ по «свиному эмбарго»

164
#санкции
Эксперты оценили шансы ЕС на победу в споре с РФ по «свиному эмбарго»

Спор ЕС и Москвы во Всемирной торговой организации (ВТО) длится с 2014 года.

Шансы Евросоюза на победу в споре с Россией по поводу санитарного эмбарго на ввоз свинины крайне малы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Спор ЕС и Москвы во Всемирной торговой организации (ВТО) длится с 2014 года, после ввода санэмбарго из-за вспышки в ряде европейских стран африканской чумы свиней (АЧС). В декабре 2017 запрет был снят, поскольку его признали неправомерным. Теперь Евросоюз требует от Москвы €1,4 млрд компенсаций из-за нарушения правил ВТО.

«Оспорить санкции под предлогом санитарных ограничений невозможно. В то же время есть прямые доказательства того, что наша страна требования исполнила — чистопородные живые свиньи разрешены к ввозу. Так как запрет в начале декабря был снят, уже пошли первые контракты на их закупку для России», — прокомментировал ситуацию гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв.

По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачёва, есть и другой вариант, когда «суд уйдет вслед за ЕС в чисто политическую плоскость и попытается сыграть на его стороне».

164
#санкции

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянам запретили бросать окурки из окон поездов и машин‍
#Россия #мусор #окурки
2
Россиянам запретили бросать окурки из окон поездов и машин‍

сегодня, 12:55

В России
«Движение вверх» может стать самым кассовым российским фильмом
#Движение вверх #Машков #фильм
1
«Движение вверх» может стать самым кассовым российским фильмом

сегодня, 12:51

В России
Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на премию BAFTA‍
#Нелюбовь #Звягинцев
Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали на премию BAFTA‍

сегодня, 12:47

В России
Названа возможная причина пожара в Подмосковье с четырьмя погибшими
#Пожар #Подмосковье
Названа возможная причина пожара в Подмосковье с четырьмя погибшими

сегодня, 12:39

В России
На станции метро «Владыкино» нашли подозрительный предмет‍
#Метро #Владыкино #подозрительный предмет
На станции метро «Владыкино» нашли подозрительный предмет‍

сегодня, 12:36

В России
В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге многоэтажного дома
#Тюмень #поджог
В Тюмени задержали подозреваемого в поджоге многоэтажного дома

сегодня, 12:32

В России