«Металлург» выйдет из отпуска 15 января

А до этого футболистам придется еще побегать по врачам.

Футболисты липецкого «Металлурга» сейчас находятся на «низком старте» перед выходом из отпуска. К тренировкам команда приступит 15 декабря.

Собственно, заботы и хлопоты уже начались – на этой неделе игроки должны пройти обязательное медицинское обследование в областном физкультурном диспансере.

Как сообщили в пресс-службе клуба, обследование пройдет все спортсмены, начинавшие сезон в клубе. На просмотр в другие команды никто из «сталеваров» пока не уехал. Было несколько звонков по полузащитнику Вениамину Баязову, но пока другие клубы лишь интересовались возможностью приглашения липецкого «лимитчика» (т.е. футболиста до 21 года, которых клубы должны выпускать на поле в обязательном порядке), а до конкретных предложений дело пока не дошло.

Тренер Сергей Машнин рассказал, что тренироваться «Металлург» будет в зависимости от погоды на своей учебно-тренировочной базе в «Парусе» либо в крытом манеже «Молодежный» или ФОК «Пламя». Вместе с тем руководство клуба изыскивает возможность отправить команду в подготовительный период, минимум, на один тренировочный сбор.

Первую контрольную игру «красно-черные» могут провести уже 20 января: ФК «Тамбов» зовет к себе в гости на спарринг в крытом манеже.