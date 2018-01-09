Спорт

сегодня, 17:49

«Металлург» выйдет из отпуска 15 января

2 253
1
«Металлург» выйдет из отпуска 15 января

А до этого футболистам придется еще побегать по врачам.

Футболисты липецкого «Металлурга» сейчас находятся на «низком старте» перед выходом из отпуска. К тренировкам команда приступит 15 декабря.

Собственно, заботы и хлопоты уже начались – на этой неделе игроки должны пройти обязательное медицинское обследование в областном физкультурном диспансере.

Как сообщили в пресс-службе клуба, обследование пройдет все спортсмены, начинавшие сезон в клубе. На просмотр в другие команды никто из «сталеваров» пока не уехал. Было несколько звонков по полузащитнику Вениамину Баязову, но пока другие клубы лишь интересовались возможностью приглашения липецкого «лимитчика» (т.е. футболиста до 21 года, которых клубы должны выпускать на поле в обязательном порядке), а до конкретных предложений дело пока не дошло.

Тренер Сергей Машнин рассказал, что тренироваться «Металлург» будет в зависимости от погоды на своей учебно-тренировочной базе в «Парусе» либо в крытом манеже «Молодежный» или ФОК «Пламя». Вместе с тем руководство клуба изыскивает возможность отправить команду в подготовительный период, минимум, на один тренировочный сбор.

Первую контрольную игру «красно-черные» могут провести уже 20 января: ФК «Тамбов» зовет к себе в гости на спарринг в крытом манеже.

2 253
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Pauluss

24 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
ответить

Алекс

сегодня, 18:18
Ребята 15 декабря? Хорош пить работатьтьнадо
ответить

Еще в рубрике

Елена Коробкина с личным рекордом выиграла «Рождественские встречи» и претендует на солидную премию
#Легкая алтетика #Елена Коробкина
4
Елена Коробкина с личным рекордом выиграла «Рождественские встречи» и претендует на солидную премию

вчера, 11:43

Спорт
Спортсменам рукопашникам на соревнованиях запретили… бить соперников (ФОТО)
#Рукопашный бой
4
Спортсменам рукопашникам на соревнованиях запретили… бить соперников (ФОТО)

07.01.2018 09:48

Спорт
18 липчан к Новому году получили от министра спорта РФ новые звания
#Мастер спорта
9
18 липчан к Новому году получили от министра спорта РФ новые звания

06.01.2018 10:14

Спорт
Липецкий защитник Дмитрий Куликов отомстил бывшему клубу (ВИДЕО)
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов
1
Липецкий защитник Дмитрий Куликов отомстил бывшему клубу (ВИДЕО)

06.01.2018 09:56

Спорт
Умер многолетний руководитель липецкого спорта
10
Умер многолетний руководитель липецкого спорта

03.01.2018 16:21

Спорт
«Металлург» 31 декабря сыграл со своими болельщиками (ФОТО)
#Футбол #"Металлург"
3
«Металлург» 31 декабря сыграл со своими болельщиками (ФОТО)

31.12.2017 14:07

Спорт