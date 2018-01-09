Школьные занятия начались без карантинов

Как сообщают в профильном департаменте, учащиеся 28 школ города с сегодняшнего дня приступили к занятиям. В соответствии с календарными графиками учреждений с 10 января образовательный процесс начнется в 17 школах, с 11 января – в 14 школах, с 15 января к занятиям приступят воспитанники учреждений № 11, 29.

В соответствии с информацией, представленной территориальным Роспотребнадзора, в настоящее время в Липецке отмечается сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, пневмониями. Зафиксированные специалистами показатели ниже эпидемических порогов. Случаев гриппа, как клинических, так и лабораторно подтвержденных, не зарегистрировано. Частичное или полное закрытие школ города по причине заболеваемости отсутствует.

Вместе с тем, в целях выполнения решения областной санитарно-противоэпидемической комиссии и предупреждения эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ директорам общеобразовательных учреждений города рекомендовано обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий:

- поддержание оптимального теплового режима в учреждениях, режимов профилактической дезинфекции и проветривания;

- проведение мониторинга посещаемости учреждений, проведение обязательного осмотра учащихся перед первым уроком с целью своевременного выявления больных детей с признаками гриппа, ОРВИ, пневмоний;

- принятие мер по частичному или полному приостановлению работы учреждения при осложнении эпидемической ситуации по гриппу, ОРВИ, пневмониям;

- организацию разъяснительной работы с родителями и учащимися о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.