Полицейские закрыли в Липецке подпольный водочный цех

Изъято более 4 тысяч литров алкогольной продукции различного наименования (игристое вино, водка, коньяк) на общую сумму 1 534 808 рублей и 3000 литров спиртосодержащей жидкости.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции областного Управления и оперативники городской полиции, при поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области пресекли деятельность подпольного цеха по производству, хранению и реализации алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, цех располагался в складском помещении в Липецке. В состав организованной группы входили жители ближнего зарубежья, они производили суррогатный алкоголь на специальном оборудовании в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой и розлива в стеклянную тару. Тут же на бутылки наклеивались поддельные марки и этикетки различных брендов. На территории склада имелось оборудование для розлива и погрузчик для транспортировки упакованного алкоголя. В общей сложности изъято более 4 тысяч литров алкогольной продукции различного наименования (игристое вино, водка, коньяк) на общую сумму 1 534 808 рублей и 3000 литров спиртосодержащей жидкости.

Изъято значительное количество федеральных специальных марок с признаками подделки. Назначено исследование для установления подлинности изъятых акцизных марок и качества изъятой алкогольной продукции. В помещении склада сотрудниками полиции задержаны 6 работников нелегального цеха. Все они являются гражданами ближнего зарубежья и пребывали на территории Российской Федерации незаконно. Возраст задержанных от 19 до 35 лет. Задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, решается вопрос о выдворении нелегальных работников за пределы территории Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в особо крупном размере».

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица, которому принадлежит данное производство.



