Происшествия

сегодня, 17:05

Полицейские закрыли в Липецке подпольный водочный цех

22 1507
#суррогат
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Полицейские закрыли в Липецке подпольный водочный цех

Изъято  более 4 тысяч литров алкогольной продукции различного наименования (игристое вино, водка, коньяк) на общую сумму 1 534 808 рублей и 3000 литров спиртосодержащей жидкости.

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В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции областного Управления и оперативники городской полиции, при поддержке сотрудников СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области пресекли деятельность подпольного цеха по производству, хранению и реализации алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, цех располагался в складском помещении в Липецке. В состав  организованной группы входили жители ближнего зарубежья, они производили суррогатный алкоголь на специальном оборудовании в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой и розлива в стеклянную тару.  Тут же на бутылки наклеивались поддельные марки и этикетки различных брендов. На территории склада имелось  оборудование для розлива и погрузчик для транспортировки упакованного алкоголя. В  общей сложности изъято  более 4 тысяч литров алкогольной продукции различного наименования (игристое вино, водка, коньяк) на общую сумму 1 534 808 рублей и 3000 литров спиртосодержащей жидкости.

Изъято значительное количество федеральных специальных марок с признаками подделки. Назначено исследование для установления подлинности  изъятых акцизных марок и качества изъятой алкогольной продукции. В помещении склада сотрудниками полиции задержаны 6 работников нелегального цеха. Все они являются гражданами ближнего зарубежья и пребывали на территории Российской Федерации незаконно. Возраст задержанных от 19 до 35 лет. Задержанные привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, решается вопрос о выдворении нелегальных работников за пределы территории Российской Федерации.

По данному факту  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные в особо крупном размере».

В настоящее время  проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лица, которому принадлежит данное производство.


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#суррогат
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Комментарии (22)

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Дядя Федя

1 минуту назад
Пьянчушка,спасибо за инфу по поводу Кольцевой киоск по 120 руб..теперь только туда и бу ездить за пойлом парни!!нам без бухгалтер ни как,мы не работать ни жить без пойла не можем,это так люди???!!!
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Дядя Федя

8 минут назад
Не нужно было это делать,закрывать цех..Мы пить,бухать хотим,травится и подохнуть чем так жить с этими Тербунскими грабителями,которые полностью разорили Липецкую область.Когда будет порядок в городе????
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Борщев а н

13 минут назад
Что ж вы делаете, неучи!
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пьюхан

31 минуту назад
бухла меньше не стало на район 3 точки
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Ник

31 минуту назад
Молодцы нечего не скажешь, только к сажелению это капля в море, и организаторов врятли установят.
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Мишаня

33 минуты назад
Хозяина конечно не найдут)))
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А нам всё равно

44 минуты назад
Колупан привет передает из Грязей
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ПАША

48 минут назад
Ищите его на СОБОРНОЙ.
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фотоГРАФ

55 минут назад
что делать....как теперь дальше жить....
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Веня

сегодня, 18:55
закрыли???...это когда он официально работал бы...а это НАКРЫЛИ)
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