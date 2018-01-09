В Липецке дороги отгородят от тротуаров чугунными оградами

Чтобы было красиво, как в Европе.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка поставил задачу дорожникам при благоустройстве центра города использовать литой чугун.



- Мы должны сделать центр города неповторимым. Чугунные заборы должны придать новый облик Липецку. Чтобы было как в Европе или Москве, - сказал Сергей Иванов.



Председатель департамента дорог и благоустройства мэрии Алексей Бахтин сообщил мэру, что в 2018 году такого забора Липецк получит не менее полутора километров. Секции ограждения будут изготовлены в ЛТК "Свободный Сокол".



Также глава Липецка рекомендовал Алексею Бахтину приобрести на заводе чугунные приствольные решётки, которые можно будет использовать для защиты деревьев на центральных улицах города. Также Сергей Иванов настоятельно попросил директора МБУ "Управление благоустройства г.Липецка" Алексея Вострикова самым пристальным образом контролировать уборку города, не допуская повреждений тяжелой техникой асфальта, бордюров, стволов деревьев и кустарников.

