Общество

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В Липецке дороги отгородят от тротуаров чугунными оградами

28 995
#Благоустройство
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В Липецке дороги отгородят от тротуаров чугунными оградами

Чтобы было красиво, как в Европе.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка поставил задачу дорожникам при благоустройстве центра города использовать литой чугун.

- Мы должны сделать центр города неповторимым. Чугунные заборы должны придать новый облик Липецку. Чтобы было как в Европе или Москве, - сказал Сергей Иванов.

Председатель департамента дорог и благоустройства мэрии Алексей Бахтин сообщил мэру, что в 2018 году такого забора Липецк получит не менее полутора километров. Секции ограждения будут изготовлены в ЛТК "Свободный Сокол".

Также глава Липецка рекомендовал Алексею Бахтину приобрести на заводе чугунные приствольные решётки, которые можно будет использовать для защиты деревьев на центральных улицах города. Также Сергей Иванов настоятельно попросил директора МБУ "Управление благоустройства г.Липецка" Алексея Вострикова самым пристальным образом контролировать уборку города, не допуская повреждений тяжелой техникой асфальта, бордюров, стволов деревьев и кустарников.
28 995
#Благоустройство
1

Комментарии (29)

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Слесарь

10 секунд назад
Надо не заборы менять а водопроводные трубы. Скоро город без воды останется. Там дыра, там дыра. Хватит латать дерьмо, пора новые прокладывать. Поставьте заборы а потом начнёте их вытаскивать чтобы пробу кинуть. Без работы наши ближнии зарубежные друзья не останутся.
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Сесуриту от

11 минут назад
Молодцы теперь будет че в скупку таскать.
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Голос Липецка

22 минуты назад
А кто будя умничать, чугуни эти и заставить таскать. Через МКУ или МБУ будут бабло отмывать колхозника жополизы.
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Pauluss

24 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Елена

32 минуты назад
Ну наконец то!!! Город должен быть красивым!!! Очень хорошая новость!!!! Порадовали!!!!! СПАСИБО!!!!! И заводу заказ!!!!
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Чукча не профессор

33 минуты назад
Перец+, вы то где учились? Когда не разбираешься в вопросе лучше молчать! Чугун не металл. Это сплав, железа с углеродом и др. элементами.
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Грустный Конь

34 минуты назад
Дебилы *ля.
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Жителям Жемчужины!

35 минут назад
Всё краше и краше становится наша ЖЕМЧУЖИНА!
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ПАША

42 минуты назад
Предлагаю огородить весь ПИПЕЦК высоким забором.
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Сто

49 минут назад
Что деньги деть некуда?
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