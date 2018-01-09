Приговор сержанту Курбанову будет оспорен в областном суде

Потерпевшие и прокуратура считают 3 года условно слишком мягким приговором.

Бывшему сержанту Росгвардии Максиму Курбанову, ставшему фигурантом одного из самых громких судебных процессов в Липецке в минувшем году, вновь придется предстать перед Фемидой.

Напомним, что в декабре Курбанова признали виновным по всем пунктам обвинения по часть 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Все из-за того, что приехав на рядовой вызов, сотрудник вневедомственной охраны проявил немотивированную агрессию: в частности, выволок из жилой комнаты мужчину, которого затем избил и надел наручники. Та же участь постигла и женщину, которая пыталась отбить у полицейских своего благоверного. Обоих по надуманному поводу затем доставили в отдел полиции, не дав в сентябре даже надеть обувь и теплую одежду. Так же Курбанов пытался отнять сотовый телефон у племянницы задержанной, которая сумела снять на видео фрагменты его действий.

Статья, по которой полицейского признали виновным, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но судья проявила неслыханный гуманизм, назначив наказание «ниже нижнего» - 3 года лишения свободы условно, а также выплату компенсации троим потерпевшим по 10 тысяч рублей.

Потерпевшие сразу заявили GOROD48, что будут обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор. Теперь же апелляция составлена официально и направлена в Липецкий областной суд.

Апелляцию по этому делу подала и прокуратура.