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Приговор сержанту Курбанову будет оспорен в областном суде

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#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов #суд #апелляция
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Приговор сержанту Курбанову будет оспорен в областном суде

Потерпевшие и прокуратура считают 3 года условно слишком мягким приговором.

Бывшему сержанту Росгвардии Максиму Курбанову, ставшему фигурантом одного из самых громких судебных процессов в Липецке в минувшем году, вновь придется предстать перед Фемидой.

Напомним, что в декабре Курбанова признали виновным по всем пунктам обвинения по часть 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Все из-за того, что приехав на рядовой вызов, сотрудник вневедомственной охраны проявил немотивированную агрессию: в частности, выволок из жилой комнаты мужчину, которого затем избил и надел наручники. Та же участь постигла и женщину, которая пыталась отбить у полицейских своего благоверного. Обоих по надуманному поводу затем доставили в отдел полиции, не дав в сентябре даже надеть обувь и теплую одежду. Так же Курбанов пытался отнять сотовый телефон у племянницы задержанной, которая сумела снять на видео фрагменты его действий.

Статья, по которой полицейского признали виновным, предусматривает до 10 лет лишения свободы. Но судья проявила неслыханный гуманизм, назначив наказание «ниже нижнего» - 3 года лишения свободы условно, а также выплату компенсации троим потерпевшим по 10 тысяч рублей.

Потерпевшие сразу заявили GOROD48, что будут обжаловать слишком мягкий, по их мнению, приговор. Теперь же апелляция составлена официально и направлена в Липецкий областной суд.

Апелляцию по этому делу подала и прокуратура.

28 1642
#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов #суд #апелляция
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Комментарии (28)

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Любовь

3 минуты назад
У этого палицая взгляд зверинный
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Горожанин

5 минут назад
Правильно сделали что подали на обжалование. Не надо было ему выкручиваться и собирать группу поддержки, сознался бы сразу и извинился и дело бы проще было, а начал гнилье подымать. Все люди - всё понимают.
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валдай влипецке до хера мудаков чоп не на т

14 минут назад
Судьи садят мужиков с судимостью ипростых мужиков у мужиков денег нет итог суды и т д ....дебилизм чепо * не на того напаал ато сам без башки остался прибурели чоп
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ничего перетерпим,

23 минуты назад
7, лишь бы тыловики,штабные,да кадровые до пенсии доработали
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хорошо в стране еврейской жить

25 минут назад
им можно людей бить и убивать !! а людям в их сторону плохое слово сказал и в тюрьму!
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Pauluss

26 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Все нормально

30 минут назад
Адвокат дьявола, Мусарок уходи.У мня Сайга-308-7 есть.За бомжа и искать не кто не будит.А за тебя по жизненное.
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7

35 минут назад
а вы,ваши близкие?, планета одна . только посмотрите их в городе и так нет!!!!
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а вы,ваши близкие?

38 минут назад
7, или вы с другой планеты?
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7

39 минут назад
не пугай,итак все пуганные,, и так всех сокращают ) скоро сами себя оберегать на погосте будете .
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