Общество

сегодня, 16:47

Сегодня в Липецке поймали четверых нелегальных торговцев

3 510
#торговля
Сегодня в Липецке поймали четверых нелегальных торговцев

Товар изъят.

Сегодня специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке. 

Как сообщает пресс-служба управления, установлено 4 случая осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области от 11.05.2007г. № 62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области». Во всех случаях составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области. 

Нелегальная торговля шла на площади Мира  около дома № 4, на улице Баумана около дома № 97а, на проспекте Победы около дома № 59А, на площади Заводская около дома № 1. Административные материалы в отношении указанных лиц будут направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Все продовольственные и непродовольственных товаров были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения. 
3 510
#торговля

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Pauluss

14 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
ответить

вольдемар

сегодня, 17:19
надо же, "поймали" - а то они, видать, убегали )
ответить

вилли

сегодня, 16:59
грибы королёвские(см. фото)-так вот они какие чудо-грибки , от которых на воздушном метро улетаешь
ответить

Еще в рубрике

Липецкие волонтеры едут разыскивать пропавшую пациентку психбольницы
#пропавшие без вести
3
Липецкие волонтеры едут разыскивать пропавшую пациентку психбольницы

45 минут назад

Общество
Еще шесть новых автобусов прибудут в Липецк 12 января
#транспорт
10
Еще шесть новых автобусов прибудут в Липецк 12 января

сегодня, 18:06

Общество
Школьные занятия начались без карантинов
#образование #грипп #ОРВИ
Школьные занятия начались без карантинов

сегодня, 17:35

Общество
В Липецке дороги отгородят от тротуаров чугунными оградами
#Благоустройство
28
В Липецке дороги отгородят от тротуаров чугунными оградами

сегодня, 16:50

Общество
Приговор сержанту Курбанову будет оспорен в областном суде
#Полиция #Росгвардия #Максим Курбанов
28
Приговор сержанту Курбанову будет оспорен в областном суде

сегодня, 16:49

Общество
В Липецк привезли африканскую заразу
#инфекция
17
В Липецк привезли африканскую заразу

сегодня, 16:41

Общество