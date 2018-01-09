Сегодня в Липецке поймали четверых нелегальных торговцев

Товар изъят.

Сегодня специалистами Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведена работа по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в Липецке.



Как сообщает пресс-служба управления, установлено 4 случая осуществления деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на территории области, утвержденным постановлением администрации области от 11.05.2007г. № 62 «Об утверждении плана организации рынков на территории Липецкой области». Во всех случаях составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.2 КоАП Липецкой области.



Нелегальная торговля шла на площади Мира около дома № 4, на улице Баумана около дома № 97а, на проспекте Победы около дома № 59А, на площади Заводская около дома № 1. Административные материалы в отношении указанных лиц будут направлены в административные комиссии для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Все продовольственные и непродовольственных товаров были изъяты из оборота и направлены на склад для хранения.