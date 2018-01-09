На благополучие липецких семей потратили более 14 миллионов рублей

В Липецкой области подведут итоги реализации инновационной подпрограммы «Благополучная семья – стабильность в регионе».

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, инновационная подпрограмма «Благополучная семья – стабильность в регионе» при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуется в Липецкой области с 2015 года. Мероприятия подпрограммы показали высокую эффективность.

Общий размер привлеченных средств Фонда за три года реализации программы составил более 14 миллионов рублей. В рамках программы в регионе создан ресурсный Центр «СемьЯ», оказывающий широкий спектр услуг не только семьям и детям, но и специалистам, работающим в сфере защиты прав детей. На базе учреждения созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи. За счет полученной финансовой поддержки Фонда было приобретено диагностическое, коррекционное и реабилитационное оборудование, оснащена сенсорная комната.

За время реализации совместного проекта были достигнуты следующие результаты: доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в численности детского населения снизилась на 14% с 1,90% до 1,63%, количество детей-сирот, воспитывающихся в семьях, увеличилось с 83,4% до 90,8%, количество детей, родители которых были лишены родительских прав ежегодно снижается, удельный вес отказов от новорожденных снизился почти в 2 раза до 0,12% от числа всех родившихся детей, количество детей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось более чем в 2 раза.

За три года в области удалось внедрить эффективные технологии социальной реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, замещающих семей, в которых имеются проблемы детско-родительских отношений, семей, находящихся в социально опасном положении, в том числе семей, в которых родители страдают алкогольной зависимостью. Разработаны и внедрены 37 инновационных коррекционных, реабилитационно-развивающих и профилактических программ сопровождения и поддержки детей, подростков и их семей как кровных, так и замещающих ("Мы – счастливая семья», «Территория свободных чувств», «Встреча с самим собой», «Семейная гостиная», «Мир волшебных красок» и др.). В 2015-2017 гг. работой по данным программам было охвачено почти 3,8 тысячи детей и подростков и более 3,4 тысячи родителей. Вследствие внедрения данных методик в регионе заметно снизилось количество кровных и замещающих семей, нуждающихся в экстренном сопровождении.

Внедрен ряд оригинальных программ по работе с подростками, вступившими в конфликт с законом, и несовершеннолетними правонарушителями («Точка опоры», «Мой выбор» и «Мирный конфликт»). Проведено 174 занятия с 661 несовершеннолетними, состоявшими на контроле в судах, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, несовершеннолетними правонарушителями, отбывавшими условные сроки. Работа по данным программам способствовала предупреждению дальнейших отклонений в поведении подростков и, как следствие, привела к снижению количества повторных противоправных действий несовершеннолетних.

В результате новыми формами оказания услуг было охвачено более 11 тысяч детей и подростков, почти 9,5 тысячи родителей и законных представителей, 3,5 тысячи специалистов. Проведено более 450 мероприятий психопросветительской и психопрофилактической направленности, в которых приняли участие почти 13 тысяч человек.

В Липецкой области создана система психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, которая направлена на развитие и гармонизацию отношений между замещающими родителями и приемными детьми на разных этапах существования замещающей заботы, профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из их числа. В результате услугами по сопровождению охвачено около 30% замещающих семей Липецкой области.

В результате реализации подпрограммы в области на базе Центра «СемьЯ» и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей созданы 15 «мобильных бригад» социальной помощи для оперативного реагирования в случае возникновения экстренных ситуаций в целях своевременного оказания помощи семьям и детям, которые оснащены автотранспортом и компьютерным оборудованием со специальным программным обеспечением, беспроводным доступом в Интернет. Специалисты, работающие с семьями и детьми данной категории, получили возможность оперативно реагировать и в экстренном порядке оказывать комплексную психолого-педагогическую, социальную и правовую помощь целевым группам. Комплекс данных мероприятий способствует профилактике социального и вторичного сиротства в области. За время работы «мобильных бригад» на территории Липецкой области было совершено более 3 тысяч выездов в семьи, из них более 1 тысячи – экстренные. Благодаря оперативной помощи специалистов за 3 года удалось предотвратить возврат 94 детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация подпрограммы позволила значительно повысить профессиональный уровень специалистов, работающих с детьми, подростками и их семьями. Так, за три года курсы повышения квалификации прошли 100% специалистов муниципальных органов опеки и попечительства. Более 700 специалистов из учреждений области, оказывающих услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, приняли участие в обучающих тренингах, семинарах, семинарах-практикумах, мастер-классах.

12 января в Государственном (областном) бюджетном учреждении «Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» пройдет День открытых дверей. В программе - выставка информационно-методических материалов; экскурсии; презентации; работа консультационных пунктов; семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги. В тот же день в лицее №3 им. К.А. Москаленко пройдет первая панельная дискуссия «Семейная политика детствосбережения» в рамках регионального сетевого форума «Стратегия действий в интересах детей Липецкой области: навстречу десятилетию детства». Завершится подведение итогов реализации инновационной подпрограммы «Благополучная семья – стабильность в регионе» в ДК «Сокол», где пройдет благотворительный концерт «География добра». Концерт будет организован талантливыми детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, воспитывающимися как в центрах помощи детям, так и в семьях. Вход свободный.

