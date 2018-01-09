Здоровье

сегодня, 16:25

Липчане остались без возможности записи к детским врачам

12 2242
#медицина
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Липчане остались без возможности записи к детским врачам

Колл-центр Липецкой городской детской больницы, к которой относятся детские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9, не работает.

С 1 января изменился телефонный номер колл-центра Липецкой городской детской больницы, по которому детей записывают к узким специалистам. Запись на амбулаторный прием, лабораторно-диагностические исследования и вызов врача на дом теперь ведётся по телефону 55-33-96. Вернее — должен вестись. По факту записаться к узким специалистам сегодня оказалось невозможным.

Как сообщил заместитель главного врача Липецкой городской детской больницы по оргметодработе Андрей Старосельский, маленьким пациентам и их родителям приносят свои извинения в связи с возникшими неудобствами. В работе колл-центра произошёл сбой.

- С 31 декабря по 1 января мы запустили новый номер колл-центра в тестовом режиме, и в тестовом режиме всё работало, но сегодня произошла техническая накладка, над устранением которой сейчас работают, - отметил Андрей Старосельский. - По нашим прогнозам, завтра в 7.30 всё заработает.

Телефонные номера регистратур детских поликлиник — а к Липецкой городской больнице относятся 7 поликлиник:  это детские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 — работают, но записаться там можно только к участковому педиатру либо к врачу, который принимает на базе этой поликлиники. А вот, скажем, если в вашей поликлинике нет какого-то специалиста (например, ортопеда) — то к нему можно записаться только через колл-центр, который сейчас не работает. Портал Госуслуг также позволяет записаться только к педиатру.  

12 2242
#медицина
2

Комментарии (12)

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Pauluss

17 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Гиппократ

28 минут назад
КЛЯТВООТСТУПНИКИ!
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клиет

31 минуту назад
Сволочи! Виновных подвести под статью за халатность,некомпетентность, непрофессионализм.
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это вредительство

31 минуту назад
и скотство! Надеюсь, за это ответят их дети и внуки!
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ПАЦИЕНТ

44 минуты назад
РАЗВАЛ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ. В ЛЮБОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ. ОЧЕРЕДЬ НА ПРИЁМ К ДЕТСКОМУ ВРАЧУ ЗАНИМАЮТ ЗА 1,5 - 2 ЧАСА ДО НАЧАЛА РАБОТЫ. РОДИТЕЛИ И ДЕТИ МАЮТСЯ В ОЧЕРЕДЯХ. ВРАЧ НЕ УСПЕВАЕТ ПРИНЯТЬ ВСЕХ БОЛЬНЫХ, И НАУТРО КАРТИНА ПОВТОРЯЕТСЯ. В НЕКОТОРЫХ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОГО ВРАЧА ПРИЁМ ВЕДУТ НЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.А НА ЖАЛОБЫ, "СПЕЦЫ" ИЗ ГОРЗДРАВОТДЕЛА ОТВЕЧАЮТ ОТПИСКОЙ ТАКОГО СОДЕРЖАНИЯ :"ВАМ -ЖЕ НЕ БЫЛО ОТКАЗАНО В ПРИЁМЕ". К НЕКОТОРЫМ ДЕТСКИМ ВРАЧАМ МОЖНО ПОПАСТЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ. КАК ЭТО НАЗВАТЬ - БЕЗДЕЙСТВИЕ ЧИНОВНИКОВ ИЛИ ВРЕДИТЕЛЬСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. БЕЗНАДЁГА.
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Аксинья

сегодня, 17:40
Липчанин, 1 января вызвали скорую ребенку (вызывали с 18-19 вечера), приехали быстро, перед уходом сказали, что сделают запись, чтобы завтра (2 января) врач на дом пришел. 2 января пришел врач на дом. Дай Бог, чтобы вообще не знать номера этих служб, чтоб детки не болели.
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Калдырь

сегодня, 16:41
Вот если бы ответственных должностных лиц за недоработки рублём заказывали порядка больше было. От Ваших «извините» больным детям не легче. Бардак во всех структурах.
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Можно подумать,

сегодня, 16:40
до этого педиатрическая служба в области работала! Одни отчёты пустые!
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однако

сегодня, 16:38
Липчанин, везде бардак, в московии, поближе к телу получше...
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гость

сегодня, 16:38
Скажите спасибо за это нашим начальникам и министрам. А простые медсестра, фельдшера и врачи при чем. Они сказали начальники а ты выполняй как хочешь. Главное в Москву отчёт отправить что все хорошо
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