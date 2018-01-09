Липчане остались без возможности записи к детским врачам

Колл-центр Липецкой городской детской больницы, к которой относятся детские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9, не работает.

С 1 января изменился телефонный номер колл-центра Липецкой городской детской больницы, по которому детей записывают к узким специалистам. Запись на амбулаторный прием, лабораторно-диагностические исследования и вызов врача на дом теперь ведётся по телефону 55-33-96. Вернее — должен вестись. По факту записаться к узким специалистам сегодня оказалось невозможным.

Как сообщил заместитель главного врача Липецкой городской детской больницы по оргметодработе Андрей Старосельский, маленьким пациентам и их родителям приносят свои извинения в связи с возникшими неудобствами. В работе колл-центра произошёл сбой.



- С 31 декабря по 1 января мы запустили новый номер колл-центра в тестовом режиме, и в тестовом режиме всё работало, но сегодня произошла техническая накладка, над устранением которой сейчас работают, - отметил Андрей Старосельский. - По нашим прогнозам, завтра в 7.30 всё заработает.



Телефонные номера регистратур детских поликлиник — а к Липецкой городской больнице относятся 7 поликлиник: это детские поликлиники №1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 — работают, но записаться там можно только к участковому педиатру либо к врачу, который принимает на базе этой поликлиники. А вот, скажем, если в вашей поликлинике нет какого-то специалиста (например, ортопеда) — то к нему можно записаться только через колл-центр, который сейчас не работает. Портал Госуслуг также позволяет записаться только к педиатру.

