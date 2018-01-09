Вонь в Липецке оказалась безопасной

Источник сельскохозяйственного амбре установлен.

Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области установили источник неприятных ароматов, окутавших региональный центр утром во вторник, 9 января. Как сообщил GOROD48 начальник отдела государственного экологического надзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Андрей Ларшин, амбре нечистот пришло в город с его северо-западной границы.



- Источник зловония установлен. Это поля, где работают сельскохозяйственные предприятия. Они расположены на Северо-Западе Липецка, в районе аэропорта. Там перерабатывается куриный помет, в поле была замечена работа агрегатов. Конечно, наши специалисты на месте почувствовали резкий запах сельскохозяйственной деятельности. Были взяты лабораторные замеры воздуха. Они не показали превышения ПДК. Вред для здоровья липчан в этой ситуации, к счастью, причинен быть не может, - уточнил Андрей Ларшин. - Но субъективно, конечно, чувствовать подобные запахи — сомнительное удовольствие.



Вместе с этим управление экологии направит данные по неприятной во всех смыслах ситуации в региональную природоохранную прокуратуру. Людям в погонах придется принять решение в отношении особо ароматных предприятий агропромышленности. Аналогичная ситуация витала в воздухе Липецка прошлым летом. И сейчас она, когда ветер подул в сторону города, снова повторилась.