Общество

сегодня, 16:15

Вонь в Липецке оказалась безопасной

24 2737
#запахи #экология
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Вонь в Липецке оказалась безопасной

Источник сельскохозяйственного амбре установлен.

Специалисты управления экологии и природных ресурсов Липецкой области установили источник неприятных ароматов, окутавших региональный центр утром во вторник, 9 января. Как сообщил GOROD48 начальник отдела государственного экологического надзора управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Андрей Ларшин, амбре нечистот пришло в город с его северо-западной границы.

- Источник зловония установлен. Это поля, где работают сельскохозяйственные предприятия. Они расположены на Северо-Западе Липецка, в районе аэропорта. Там перерабатывается куриный помет, в поле была замечена работа агрегатов. Конечно, наши специалисты на месте почувствовали резкий запах сельскохозяйственной деятельности. Были взяты лабораторные замеры воздуха. Они не показали превышения ПДК. Вред для здоровья липчан в этой ситуации, к счастью, причинен быть не может, - уточнил Андрей Ларшин. - Но субъективно, конечно, чувствовать подобные запахи — сомнительное удовольствие.

Вместе с этим управление экологии направит данные по неприятной во всех смыслах ситуации в региональную природоохранную прокуратуру. Людям в погонах придется принять решение в отношении особо ароматных предприятий агропромышленности. Аналогичная ситуация витала в воздухе Липецка прошлым летом. И сейчас она, когда ветер подул в сторону города, снова повторилась.
24 2737
#запахи #экология
2

Комментарии (24)

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Просто

12 минут назад
власть обосралась, испугалась пахан может выборы проиграть.
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10 шахта

14 минут назад
Там с одной стороны курятник а сдругой стороны асфальтный завод. И запахи не передаваемые когда вместе котят.
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специалист по запахам

17 минут назад
куриный помёт пахнет не так! это был запах похож на силос и коровий навоз вперемешку и ещё третий не установлен ! можно констатировать что используется бактериалогические опыты над людьми в целях воздействия на подсознание и угнетения логического мышления и принятия правильных решений,скоро выборы ,и нужны податливые и безмозглые!
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1

18 минут назад
Колхозным руководителям этот запах приятен! Только забыли они, что правят городом, а не деревней. Хотя, в былые времена, не во всякой деревне также воняло!
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Pauluss

26 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Cunac

32 минуты назад
Это запах родины дышите глубже, очень полезная вонь!
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123

39 минут назад
Предлагаю Камазов пять на Соборную вывалить на клумбы.
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Да бля..

55 минут назад
Вонь безопасна только понюхаешь аж до блювотины что вы пишите идиоты
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дышите глубже - проезжаем Липецк

сегодня, 18:37
радость то какая !
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Алекс

сегодня, 18:26
Уважаемый А. Ларшин, а люди живущие возле этого куриного комплекса каждый день эту вашу херню нюхают. А рядом с этой вонью оздоровительный комплекс строят
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