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сегодня, 16:17

По факту новогодней драки в кафе возбуждено уголовное дело

9 1623
#драка
По факту новогодней драки в кафе возбуждено уголовное дело

 Потерпевшие были госпитализированы.

Ночью 1 января в кафе поселке Добринка произошел конфликт, в ходе которого избили двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы с телесными повреждениями, которые, по предварительным данным, расцениваются, как легкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по результатам доследственной проверки группой дознания ОМВД России по Добринскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. Имеется подозреваемый, проводятся следственные действия.

По окончании лечения потерпевших будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью и окончательной квалификации преступления.

9 1623
#драка

Комментарии (9)

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Pauluss

19 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Гость

43 минуты назад
Почему же, у нас возбуждаются дела спустя недели а то и месяцы из за того, дело приобретает резонансных характер а именно обстоятельства попали в СМИ.
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болек и

57 минут назад
Лелик
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чип энд

сегодня, 18:11
Дэйл
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))))))) ЗОЖ(((((((

сегодня, 17:29
Чук и Гек
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BLOOD_JO

сегодня, 17:02
123, По несчастью)
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Майк Негритайсон

сегодня, 16:55
боксерчика того на парашу
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123

сегодня, 16:50
такое чувство что они братья !
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BLOOD_JO

сегодня, 16:39
Подумаешь фингал. Тут мочат наглушняк кругом, а они из-за фингала бучу устроили.
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