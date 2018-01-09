По факту новогодней драки в кафе возбуждено уголовное дело

Потерпевшие были госпитализированы.

Ночью 1 января в кафе поселке Добринка произошел конфликт, в ходе которого избили двух местных жителей . Потерпевшие были госпитализированы с телесными повреждениями, которые, по предварительным данным, расцениваются, как легкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по результатам доследственной проверки группой дознания ОМВД России по Добринскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. Имеется подозреваемый, проводятся следственные действия.

По окончании лечения потерпевших будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причиненного вреда здоровью и окончательной квалификации преступления.