Липчане соболезнуют друг другу из-за выхода с каникул

Многие относятся к началу трудового года с юмором.

Вотизакончились#праздники#началисьсуровыебудни# Публикация от annachuiko (@anna_chyi_ko) Янв 9, 2018 at 2:25 PST

Кто не отдыхал 10 дней подряд, тому не понять как лень работать и хочется спать. Именно так сейчас можно перефразировать знаменитое изречение о буднях студентов. У всех категорий — от детсадовцев до работающих пенсионеров — начались суровые трудовые будни. И чем продолжительнее отдых, тем сложнее дается первый рабочий день. О том, чего стоит первый рабочий вторник года липчанам и отношению земляков к ситуации — в обзоре Instagram.