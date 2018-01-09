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сегодня, 15:44

Липчане соболезнуют друг другу из-за выхода с каникул

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#соцсети
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Многие относятся к началу трудового года с юмором.

Кто не отдыхал 10 дней подряд, тому не понять как лень работать и хочется спать. Именно так сейчас можно перефразировать знаменитое изречение о буднях студентов. У всех категорий — от детсадовцев до работающих пенсионеров — начались суровые трудовые будни. И чем продолжительнее отдых, тем сложнее дается первый рабочий день. О том, чего стоит первый рабочий вторник года липчанам и отношению земляков к ситуации — в обзоре Instagram.

С первым рабочим днём господа

Публикация от O K C A (@okc.antipova)

Вотизакончились#праздники#началисьсуровыебудни#

Публикация от annachuiko (@anna_chyi_ko)

Всех с началом нового рабочего этапа(«этап»-почему-то представляется,как что-то «зоновское»,но по-другому и не назвать)ремели праздники Появился шанс засыпать без залпов феерверка Не давать себе слабинку в алкоголе и еде И вообще взяться за все дела,которые залежались каким-то грузом.Каждый год я подвожу #итоги в свой день рождения делаю отсчет от своего личного начала года.Мне не с кем мериться успехами или невзгодами ,кроме себя самой.Единственное,что мне необходимо-быть лучше себя вчерашней.Так что с наступлением нового года у меня просто продолжается мой личный годВсе стабильноЧудес не ждемПродолжаем чудить самиА остальным желаю всего по-новому #Новыйгод #Первыйрабочий #инстагуд #инсталайф #Россия #Липецк

Публикация от Юлия Блюм (@issanova13)

привет работа... хотя, я с тобой ведь не прощалась

Публикация от Карина (@k.smailova)

А казалось что скучаю по работе

Публикация от @ galuynechka.m

В добрый путь в Новый год

Публикация от Hristinia Biryukova (@hristinia_biryukova)

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#соцсети
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