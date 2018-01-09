сегодня, 15:44
Липчане соболезнуют друг другу из-за выхода с каникул
Многие относятся к началу трудового года с юмором.
Всех с началом нового рабочего этапа(«этап»-почему-то представляется,как что-то «зоновское»,но по-другому и не назвать)ремели праздники Появился шанс засыпать без залпов феерверка Не давать себе слабинку в алкоголе и еде И вообще взяться за все дела,которые залежались каким-то грузом.Каждый год я подвожу #итоги в свой день рождения делаю отсчет от своего личного начала года.Мне не с кем мериться успехами или невзгодами ,кроме себя самой.Единственное,что мне необходимо-быть лучше себя вчерашней.Так что с наступлением нового года у меня просто продолжается мой личный годВсе стабильноЧудес не ждемПродолжаем чудить самиА остальным желаю всего по-новому #Новыйгод #Первыйрабочий #инстагуд #инсталайф #Россия #Липецк