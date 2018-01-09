В Липецке сгорел автомобиль

Накануне вечером, около 17:00 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля «Лада Приора » в Липецке, на ул. Гидромеханизации д. 3.



В результате загорания огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.