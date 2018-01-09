Происшествия

сегодня, 00:17

В Липецке сгорел автомобиль

6 1100
#пожар #автомобиль
В Липецке сгорел автомобиль
Накануне вечером, около 17:00 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля «Лада Приора » в Липецке, на ул. Гидромеханизации д. 3.

В результате загорания огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
6 1100
#пожар #автомобиль

Комментарии (6)

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Мыша Гулевскай

сегодня, 06:55
это едроэсэсовцы жгут, они все русское ненавидят
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Мыша Гулевскай

сегодня, 06:29
После окончания гарантии она само ликвидируется
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Штатная ситуация

сегодня, 02:45
мент, иак сказать)
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мент

сегодня, 00:26
Ну, как обычно- самовозгорание- отказной материал
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