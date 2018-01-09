Происшествия
сегодня, 00:17
В Липецке сгорел автомобиль
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Накануне вечером, около 17:00 в дежурную часть ГУ МЧС России по Липецкой области поступило сообщение о загорании автомобиля «Лада Приора » в Липецке, на ул. Гидромеханизации д. 3.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В результате загорания огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
6 1100
Мыша Гулевскай
Мыша Гулевскай
Штатная ситуация
Евгения Панова
Priscilla Pena
мент