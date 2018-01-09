Происшествия

вчера, 21:40

В Липецке легковушка снесла дорожное ограждение

34 6676
#дтп
6
В Липецке легковушка снесла дорожное ограждение

Двое пассажиров автомобиля "Лада Гранта" госпитализированы.

Сегодня в начале десятого  часа вечера, водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, вылетел на обочину дороги напротив Быханова Сада, и снес несколько секций чугунного ограждения.

Двое пассажиров "Лады" госпитализированы. Водитель получил незначительные травмы. С ним сейчас разбираются инспектора ГИБДД. 

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
34 6676
#дтп
6

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гранта

34 минуты назад
через две недели - не бита, не крашена
ответить

Обыватель

сегодня, 06:40
Не справился с управлением- так и пишите что значительно превысил скорость!
ответить

Сергей 13

сегодня, 06:34
Жёстко,хорошо все живы,забор мощный,был бы слабей,и пешеходам перепасть могло.
ответить

Александр

сегодня, 06:27
Сосем за рулем только мы дырявые на инодрочеве
ответить

Евгения Панова

сегодня, 02:06
Всех желающих работать вместе с нашим сайтом - прошу внимания! Уникальный способ дохода, который сможет вас удивить. Заходите на сайт, получайте свой первый заработок и обязательно напишите свой отзыв, чтобы и другие могли воспользоваться без лишних сомнений. 1. Главное условие - Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ. 2. Желание зарабатывать. 3. Компьютер или ноутбук - соответственно. За подробностями, пожалуйста сюда -->>>> http://ferob.ru
ответить

Александр

сегодня, 01:16
Очередной таксист соснул за рулём
ответить

Обращение к мэрии

сегодня, 00:51
Две секции чугунного ограждения восстановите по ГОСТу, как на Циолковского.
ответить

Priscilla Pena

сегодня, 00:44
Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на -> http://sngrek.pw
ответить

Алекс

сегодня, 00:02
Дрочу на косорукий металлолом https://vk.com/id299707433
ответить

тебя дурака,уже,стирают

вчера, 23:53
Алекс ,
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#пожар
Ночью в Липецке сгорела баня

34 минуты назад

Происшествия
В Липецке сгорел автомобиль
#пожар #автомобиль
6
В Липецке сгорел автомобиль

сегодня, 00:17

Происшествия
В Чаплыгинском районе несовершеннолетний угнал автомобиль
#угон
7
В Чаплыгинском районе несовершеннолетний угнал автомобиль

вчера, 08:48

Происшествия
Безработный юноша украл телевизор
#кража
12
Безработный юноша украл телевизор

вчера, 08:47

Происшествия
На липчанина напали с ножом и отняли золотую цепочку
#грабеж #разбой
22
На липчанина напали с ножом и отняли золотую цепочку

вчера, 08:44

Происшествия
Водитель «Митсубиси» на «зебре» помял машину о пешехода (ФОТО)
#ДТП #авария #пешеходный переход
63
Водитель «Митсубиси» на «зебре» помял машину о пешехода (ФОТО)

07.01.2018 20:17

Происшествия