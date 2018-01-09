В Липецке легковушка снесла дорожное ограждение

Двое пассажиров автомобиля "Лада Гранта" госпитализированы.

Сегодня в начале десятого часа вечера, водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, вылетел на обочину дороги напротив Быханова Сада, и снес несколько секций чугунного ограждения.



Двое пассажиров "Лады" госпитализированы. Водитель получил незначительные травмы. С ним сейчас разбираются инспектора ГИБДД.



