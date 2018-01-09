Происшествия
вчера, 21:40
В Липецке легковушка снесла дорожное ограждение
Двое пассажиров автомобиля "Лада Гранта" госпитализированы.
Сегодня в начале десятого часа вечера, водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, вылетел на обочину дороги напротив Быханова Сада, и снес несколько секций чугунного ограждения.
Двое пассажиров "Лады" госпитализированы. Водитель получил незначительные травмы. С ним сейчас разбираются инспектора ГИБДД.
Двое пассажиров "Лады" госпитализированы. Водитель получил незначительные травмы. С ним сейчас разбираются инспектора ГИБДД.
Гранта
Обыватель
Сергей 13
Александр
Евгения Панова
Александр
Обращение к мэрии
Priscilla Pena
Алекс
тебя дурака,уже,стирают