Именно так назвала наша читательница Левобережье

В официальный паблик нашего сайта в социальной сети «ВКонтакте» липчанка Оксана прислала сообщение и фото.

"Гетто в Липецке.

Добрый вечер. Я мама в декрете. Сегодня прогуливалась с коляской в районе НЛМК. Это не район, а одна сплошная помойка. Смотреть противно», - пишет Оксана. «Аллея им. Франценюка - вечером не освещается. Везде валяется мусор, аллею не убирают, не подметают. Рядом с Левобережным судом есть памятник Полине Осипенко. Табличка на памятнике в плохом состоянии, невозможно прочитать, что там написано. Ландшафт вокруг памятника в ужасном состоянии, когда-то там были лавочки, они сломаны, асфальт весь в трещинах, кругом грязь, деревья не опилены. За остановкой пл. Франценюка тоже есть памятник, там также не убрано.

Дворы во всем районе НЛМК завалены мусором. Детские площадки в ужасном состоянии. От остановки ул. Прокатная, в сторону остановки пл. Франценюка есть магазины, территории магазинов все в мусоре, просто усыпаны бычками от сигарет и разным мусором. На проспекте Мира снесли дом (он стоял возле центральной дороге), подрядчики, которые сносили дом не убрали мусор. Ул. Прокатная д. 15 спилили дерево, пеньки, ветки оставили валяться во дворе, таких примеров в этом районе много. Некоторые дома были отремонтированы, заштукатурены, покрашены. Ремонт был произведен не качественный - штукатурка отваливается. Администрация города занимается благоустройством только в центре города! А отдаленные районы города - это, одна сплошная помойка. Жаль Валентине Матвиенко этого не показали, в тот раз, когда, она назвала наш город Шанхаем…»