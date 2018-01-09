Общество

вчера, 20:21

«Гетто в Липецке»

85 2726
#благоустройство
3
«Гетто в Липецке»

Именно так назвала наша читательница Левобережье

В официальный паблик нашего сайта в социальной сети «ВКонтакте» липчанка Оксана прислала сообщение и фото.

"Гетто в Липецке.

Добрый вечер. Я мама в декрете. Сегодня прогуливалась с коляской в районе НЛМК. Это не район, а одна сплошная помойка. Смотреть противно», - пишет Оксана. «Аллея им. Франценюка - вечером не освещается. Везде валяется мусор, аллею не убирают, не подметают. Рядом с Левобережным судом есть памятник Полине Осипенко. Табличка на памятнике в плохом состоянии, невозможно прочитать, что там написано. Ландшафт вокруг памятника в ужасном состоянии, когда-то там были лавочки, они сломаны, асфальт весь в трещинах, кругом грязь, деревья не опилены. За остановкой пл. Франценюка тоже есть памятник, там также не убрано.

Дворы во всем районе НЛМК завалены мусором. Детские площадки в ужасном состоянии. От остановки ул. Прокатная, в сторону остановки пл. Франценюка есть магазины, территории магазинов все в мусоре, просто усыпаны бычками от сигарет и разным мусором. На проспекте Мира снесли дом (он стоял возле центральной дороге), подрядчики, которые сносили дом не убрали мусор. Ул. Прокатная д. 15 спилили дерево, пеньки, ветки оставили валяться во дворе, таких примеров в этом районе много. Некоторые дома были отремонтированы, заштукатурены, покрашены. Ремонт был произведен не качественный - штукатурка отваливается. Администрация города занимается благоустройством только в центре города! А отдаленные районы города - это, одна сплошная помойка. Жаль Валентине Матвиенко этого не показали, в тот раз, когда, она назвала наш город Шанхаем…»

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85 2726
#благоустройство
3

Комментарии (85)

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спок

29 минут назад
Это действительно так, а посмотрите, какие мусорки на улице Парковая, там даже страшно к ним подходить, так и думаешь, что сейчас от туда крысы выскочат!
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Animal planet

49 минут назад
Район моего детства превратили в помойку :(((
ответить

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слушай музыку рабочих районов

сегодня, 01:56
а мы живем в своей республике - здесь свой закон и своя власть ...
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Шанхайское гетто

сегодня, 00:55
Поздно заметила гетто, Матвиенко уже раньше назвала наш город Шанхаем, с тех пор ничего не изменилось, город как был помойкой так и остался.
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Priscilla Pena

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Каждому своё...

сегодня, 00:33
"Сегодня прогуливалась с коляской в районе НЛМК. Это не район, а одна сплошная помойка." Она сегодня только прозрела, прогуливаясь с коляской? В любой стране мира во многих городах есть гетто. В США и в Европе в гетто даже полиция не заходит - боится. В Липецке гетто это Новолипецк, Тракторный и Сокол. Оксане не повезло - она живёт в гетто, она часть этого гетто. В успокоение можно сказать что наше гетто, по сравнению с европейский или пиндоским гетто, вполне приличный район.
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потому что этим горгаз

сегодня, 00:02
Навязывает услуги,пользуясь монополией,это мошенничество чистой воды
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я бы предложил липчанам подать коллективное ,

сегодня, 00:00
Вопросик, заявление в прокуратуру по поводу обдираловки горгаза,когда приходят раз в год- помажут,а денюшку заплати.Как это соотносится с законом о правах потребителей?и предложил бы коллективно не пускать их и не платить.
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Вопросик

вчера, 23:52
потому что сам,, у нас креативной молодёжи , всякие там дела , кафешечки ,селфики , фотосессии , а эти пенсионеры нехрена не делают , вот пусть и ходят по всяким управляхам , администрациям , и вообще на глаза не попадаются ! И ещё , я ,где хочу там и паркуюсь , вот такой , я креативный , золотой !
ответить
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