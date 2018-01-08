Общество

сегодня, 14:33

В Липецке ожидается сильный ветер

7 3052
#ветер
1
В Липецке ожидается сильный ветер

Спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области распространили предупреждение о порывах ветра

"В ближайший час и с сохранением в течение дня 8 января и ночи 9 января ожидается усиление северо-западного ветра порывы до 16 м/с.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60", говорится в экстренном сообщении.

7 3052
#ветер
1

Комментарии (7)

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Сокольский житель

34 минуты назад
Да ладно бы только ветер был! У нас на Соколе весь день стоит жуткий запах навоза. Так что Большому Липецку ещё повезло...
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5

сегодня, 17:32
кульминаций похолодание станет старый новый год днем от -6-11 ночами -11-16 морозы что точь в точь войдет в климатическую норму далее велика вероятность очередного ветка аномальной теплой погоды так что на конец месяца с высокой вероятность город будет либо лишен снежного покрыло либо Земля будет укрыта тоньчайшим не устройчивым слоем
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Виталий

сегодня, 17:25
чекк, я ноут взял с виндой 10, 1 терабайт памяти,асус диагональ 17.3 экран
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чекк

сегодня, 15:59
valerafromsplus, Я уже полтора года как перешел на Windows 10, всё супер. Что-то поздно вы опомнились, теперь переход платный.
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Водятел

сегодня, 15:50
Когда же погода восстановится? А то из- за нее купленные мэрией автобусы из Волгограда никак не доедут, хотя обещали до нового года.
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valerafromsplus

сегодня, 14:59
Кстати, вопрос к жителям. Windows 10 ставил кто? Или на 7ке сидят ещё?
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valerafromsplus

сегодня, 14:57
Эх! Какая погода сейчас! 5-10 градусов побольше выше "0" и гуляй. Неужели опять гадость от деда мороза (заглавные буквы не дашь) идёт?! :(
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