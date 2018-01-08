В Липецкой области весна уступает место зиме, но все еще теплее обычного

В ближайшие сутки в тылу уходящего циклона в Липецкую область продолжится заток холодного арктического воздуха. На фоне роста атмосферного давления местами возможны незначительные осадки в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-4 градуса мороза, что на 6 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек., местами порывы будут достигать 16 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, при прояснениях столбик ртутного термометра может опуститься до -10, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов мороза.

9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 35 градусов ниже нуля.