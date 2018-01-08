Юные липчане совершили виртуальное путешествие в Арктику

Юные посетители Центральной городской детской библиотеке имени М.М. Пришвина познакомились с уникальным животным миром, населяющим царство льда и снега. Открыли для себя тайну белоснежности северного медведя, узнали, кто является виртуозом «танца смерти» и у кого бывают разноцветные глаза. Немало нового и интересного для юных любознательных читателей открыла презентация «Мы едем в Арктику!» Они увидели большие стада моржей и птичьи базары. Всех восхитила красота северного сияния и очень заинтересовал рассказ о «совиной верности», о рекордах гагары по нырянию, о животных, попавших в Красную книгу. Книжная выставка «Привет, Арктика!» дополнила прекрасный образ сурового северного края, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.



Кадр из фильма "Арктика" (США)

