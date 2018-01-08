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сегодня, 13:29

Юные липчане совершили виртуальное путешествие в Арктику

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#Арктика #путешествие
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Юные липчане совершили виртуальное путешествие в Арктику
Юные посетители Центральной городской детской библиотеке имени  М.М. Пришвина познакомились с уникальным животным миром, населяющим царство льда и снега. Открыли для себя тайну белоснежности северного медведя, узнали, кто является виртуозом «танца смерти» и у кого бывают разноцветные глаза. Немало нового и интересного для юных любознательных читателей открыла презентация «Мы едем в Арктику!» Они увидели   большие стада моржей и птичьи базары. Всех восхитила красота северного сияния и очень заинтересовал рассказ о «совиной верности», о рекордах гагары по нырянию, о животных, попавших в Красную книгу. Книжная выставка «Привет, Арктика!» дополнила прекрасный образ сурового северного края, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.

Кадр из фильма "Арктика" (США)
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#Арктика #путешествие
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Комментарии (3)

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Боцман

сегодня, 17:45
Никакой Арктики нет. Земля плоская, стоит на трех китах, а киты- на черепахе. А кто не верит в это- тот Б-гомерзкий еретик.
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Калдырь

сегодня, 15:45
Мы уже катаемся на виртуальном воздушном метро.
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Илона

сегодня, 15:00
Отвезите юных липчан в Мурманск и на экскурсию на подводную лодку Липецк. Вот это будет дело, а не виртуально.
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