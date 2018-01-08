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В Петербурге пьяный мужчина грозился устроить второй теракт в метро

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В Петербурге пьяный мужчина грозился устроить второй теракт в метро

Житель Петербурга грозился взорвать метро в Северной столице

Житель Петербурга грозился устроить теракт в метро Северной столицы, - сообщает АиФ Санкт-Петербург. Телефонный террорист позвонил в службу «112» около 19.00 7 января.

Мужчина сообщил, что он собирается устроить теракт. Спустя несколько минут он позвонил еще раз и уточнил, что взрыв будет снова на станции «Технологический институт». После этого он также представился, назвав имя и фамилию.

Специалисты провели на данной станции метро и не обнаружили там никаких взрывоопасных веществ. Звонивший был задержан. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отделение полиции.
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