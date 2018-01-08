Общество
сегодня, 13:15
Липчанам покажут «Поиск гармонии»
В экспозиции будет представлено 30 полотен.
Выставка работ художников-живописцев «Поиск гармонии» Владимира Коренева и Владимира Фурсова откроется 23 января в областном центре культуры, народного творчества и кино.
Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, в экспозиции будет представлено 30 полотен, написанных масляными красками. Все картины – это отражение сложного и противоречивого мира художников.
- Пейзажи авторов простые, свежие и яркие, - отмечают организаторы выставки. - Их серия натюрмортов с цветами наполнена изысканностью изображаемой обстановки, воздухом и декоративной тональностью, которая подчеркивает прелесть букетов. Красота форм, фактура предметов, усиленная авторскими новаторскими находками, насыщенностью и мягкостью фонов, придают натюрмортам праздничное настроение. В работах художники делятся со зрителями своими эмоциями и пережитыми впечатлениями.
Выставка «Поиск гармонии» будет работать по 15 февраля.
Фото ocknt48.ru
Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, в экспозиции будет представлено 30 полотен, написанных масляными красками. Все картины – это отражение сложного и противоречивого мира художников.
- Пейзажи авторов простые, свежие и яркие, - отмечают организаторы выставки. - Их серия натюрмортов с цветами наполнена изысканностью изображаемой обстановки, воздухом и декоративной тональностью, которая подчеркивает прелесть букетов. Красота форм, фактура предметов, усиленная авторскими новаторскими находками, насыщенностью и мягкостью фонов, придают натюрмортам праздничное настроение. В работах художники делятся со зрителями своими эмоциями и пережитыми впечатлениями.
Выставка «Поиск гармонии» будет работать по 15 февраля.
Фото ocknt48.ru
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