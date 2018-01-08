Общество

сегодня, 13:15

Липчанам покажут «Поиск гармонии»

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#выставка #художник
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Липчанам покажут «Поиск гармонии»

В экспозиции будет представлено 30 полотен.

Выставка работ художников-живописцев «Поиск гармонии» Владимира Коренева и Владимира Фурсова откроется 23 января в областном центре культуры, народного творчества и кино.

Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, в экспозиции будет представлено 30 полотен, написанных масляными красками. Все картины – это отражение сложного и противоречивого мира художников.

- Пейзажи авторов простые, свежие и яркие, - отмечают организаторы выставки. - Их серия натюрмортов с цветами наполнена изысканностью изображаемой обстановки, воздухом и декоративной тональностью, которая подчеркивает прелесть букетов. Красота форм, фактура предметов, усиленная авторскими новаторскими находками, насыщенностью и мягкостью фонов, придают натюрмортам праздничное настроение. В работах художники делятся со зрителями своими эмоциями и пережитыми впечатлениями.

Выставка «Поиск гармонии» будет работать по 15 февраля.

Фото ocknt48.ru
6 549
#выставка #художник
2

Комментарии (6)

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А

сегодня, 16:00
Где же на картине изображен мерседес гауляйтера?
ответить

новорусский художник

сегодня, 15:19
будем рисовать долину нищих в Каменном логу в гармонии с хижинами .
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Посторонний Н.

сегодня, 15:15
диана диганшина, мне нужна моя достойная зарплата. а не подачки от инвесторов.Хочу видеть искусство!
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один голос

сегодня, 14:01
этой мой дом
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ищите и обрящите

сегодня, 13:28
ну никак не смотрятся глупые новодельные коттеджи в традиционных российских пейзажах. они чужеродные включения в гармонию . в простом сельском доме или избушке нету вида,но есть душа , созвучная пейзажу.
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Интересно

сегодня, 13:27
Чей же это трехэтажный замок запечатлел великий липецкий * ?
ответить

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