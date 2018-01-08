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сегодня, 13:02
Советник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике
Герберт Макмастер считает, что Россия пытается оказать влияние на исход президентских выборов в Мексике
Советник по национальной безопасности Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер заявил о появлении «первых признаков вмешательства» России в президентские выборы в Мексике. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на издание The Hill.
По словам Макмастера, Россия собирается дезориентировать избирателей на выборах, которые состоятся в июле 2018 года. Отмечается, однако, что несмотря на свое заявление, чиновник не привел никаких фактов.
В комментарии высокопоставленного представителя Белого дома, опубликованном местными журналистами, отмечается, что российские власти развернули кампанию, чтобы повлиять на выборы и "поляризировать демократические общества". По мнению Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании.
«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов», — приводит издание слова Макмастера.
В Мексике скептически отнеслись к высказываниям политика. "Вашингтон не предоставил убедительных доказательств", - отметил директор консалтинговой компании Inteligencia Publica Марко Кансино. Официальные власти страны пока не прокомментировали слова представителя Белого дома США.
По словам Макмастера, Россия собирается дезориентировать избирателей на выборах, которые состоятся в июле 2018 года. Отмечается, однако, что несмотря на свое заявление, чиновник не привел никаких фактов.
В комментарии высокопоставленного представителя Белого дома, опубликованном местными журналистами, отмечается, что российские власти развернули кампанию, чтобы повлиять на выборы и "поляризировать демократические общества". По мнению Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании.
«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов», — приводит издание слова Макмастера.
В Мексике скептически отнеслись к высказываниям политика. "Вашингтон не предоставил убедительных доказательств", - отметил директор консалтинговой компании Inteligencia Publica Марко Кансино. Официальные власти страны пока не прокомментировали слова представителя Белого дома США.