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Советник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике‍

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Советник Трампа обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Мексике‍

Герберт Макмастер считает, что Россия пытается оказать влияние на исход президентских выборов в Мексике

Советник по национальной безопасности Дональда Трампа генерал Герберт Макмастер заявил о появлении «первых признаков вмешательства» России в президентские выборы в Мексике. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на издание The Hill. 

По словам Макмастера, Россия собирается дезориентировать избирателей на выборах, которые состоятся в июле 2018 года. Отмечается, однако, что несмотря на свое заявление, чиновник не привел никаких фактов.

В комментарии высокопоставленного представителя Белого дома, опубликованном местными журналистами, отмечается, что российские власти развернули кампанию, чтобы повлиять на выборы и "поляризировать демократические общества". По мнению Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании.

«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде. В том числе применение в них киберинструментов​», — приводит издание слова Макмастера.

В Мексике скептически отнеслись к высказываниям политика. "Вашингтон не предоставил убедительных доказательств", - отметил директор консалтинговой компании Inteligencia Publica Марко Кансино. Официальные власти страны пока не прокомментировали слова представителя Белого дома США.
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